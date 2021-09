‘Datagroei geeft bedrijven meer kopzorgen over veiligheid’

Bedrijven verzamelen tegenwoordig tien keer zoveel data als vijf jaar geleden. Deze datamassa geeft hen veel kopzorgen rondom de beveiliging. Dit constateert Dell Technologies in een recent onderzoek. De techgigant introduceert hiervoor nu nieuwe softwaretechnologie en diensten.

In het 2021 Global Data Protection Index-onderzoek constateert Dell Technologies dat bedrijven de afgelopen vijf jaar hun verzameling aan data hebben zien vertienvoudigen. Vijf jaar geleden was dat 1,45 PB aan data af, in 2021 is dit 14,6 PB.

Dit leidt bij bedrijven – zeker in het afgelopen jaar- tot veel onrust over de beveiliging en de continue beschikbaarheid van deze gegevens. Vooral vanwege het toenemende aantal ransomware-aanvallen en de groei van het gebruik van cloud-native applicaties als Kubernetes containers en de opkomst van AI. Voor veel bedrijven is het tegenwoordig niet meer de vraag of zij worden aangevallen, maar wanneer.

Veel zorgen

Een grote meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze bezorgd zijn over mogelijk dataverlies door een hackaanval. Een derde heeft aangegeven dit jaar al een datalek te hebben gehad. Belangrijke vragen die bedrijven hierbij hebben, zijn onder meer of hun systemen wel bedreigingen kunnen afhandelen en bijna driekwart van de respondenten vraagt zich af of zij niet extra kwetsbaar zijn nu veel medewerkers op afstand werken.

Verder geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat zij twijfelen of hun belangrijke data kan worden hersteld na een aanval en vrezen dat de huidige cloud-native applicaties en containers, maar ook technologie als AI en machine learning hun systemen kwetsbaarder maakt voor datalekken.

Nieuwe softwaretechnologie en diensten

Dell Technologies neemt de resultaten van dit onderzoek serieus en wil er dan ook alles aan doen om zijn klanten gerust te stellen. Het heeft daarom onlangs nieuwe softwaretechnologie en diensten uitgerold die hier direct op inspelen. Dell Technologies wil klanten helpen bij het versneld beschikbaar kunnen maken van back-upgegevens van virtuele machines (vm’s), het beheer van grote hoeveelheden data versimpelen en de business continuity garanderen terwijl er dagelijkse cyber recovery-werkzaamheden worden uitgevoerd.

Oplossingen

Concreet bestaan deze oplossingen onder meer uit Dell EMC PowerProtect Data Manager met transparante snapshot-functionaliteit voor het grootschalig beschermen van VMware vm’s. Hierdoor zijn deze vm’s, door snellere back-ups en een sterke reductie in vm latency, efficiënter en effectiever beschikbaar.

De toegevoegde SmartScale-technologie zorgt ervoor dat Dell EMC PowerProtect appliances meerdere dataprotectie-appliances op exabyte-schaal kunnen beheren. SmartScale brengt deze appliances onder in een enkele pool voor het in één keer beheren van grote datasets. In totaal kunnen maximaal 32 PowerProtect-appliances worden samengevoegd met een totale capaciteit van meer dan 3 Exabyte.

Verder is de Managed Services for Cyber Recovery Solution tool geïntroduceerd. Deze tool helpt bedrijven met het verminderen van risico’s door de dagelijkse recovery-werkzaamheden door Dell-medewerkers te laten uitvoeren.

De Dell EMC PowerProtect Data Manager met Transparent Snapshots-technologie komt de komende maanden gratis beschikbaar voor alle klanten van de het bedrijf. De Dell EMC PowerProtect appliances met Smart Scale staan voor de eerste helft van 2022 op de rol.