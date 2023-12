Dell Technologies heeft onlangs nieuwe systemen voor PowerScale NAS-storagesystemen en PowerEdge-servers aangekondigd. Hiermee moeten klanten efficiënter AI-modellen kunnen draaien en gebruiken, is de achterliggende gedachte. Ook het Dell APEX Storage-portfolio heeft nieuwe toepassingen gekregen.

Dell Technologies wil zijn klanten nog makkelijker en efficiënter AI-modellen laten draaien en heeft daarom voor verschillende hardware-portfolio’s nieuwe systemen uitgebracht. Meer specifiek zijn dit updates van de Dell PowerScale NAS-gebaseerde storagesystemen, het APEX Storage-portfolio en een Dell PowerEdge-server.

PowerScale-storagesystemen

Het Dell PowerScale-portfolio, specifiek NSAS-gebaseerde storagesystemen voor ongestructureerde data, heeft een aantal nieuwe all-flash-storagesystemen erbij gekregen. De nieuwe systemen kunnen read/write-werkzaamheden voor streaming data twee keer zo snel uitvoeren als oudere modellen.

Bovendien zorgt een speciale ‘smart scale-out’-functie ervoor dat bedrijven makkelijker de GPU’s van de met de storagesystemen verbonden (PowerEdge)servers kunnen gebruiken. Dit moet de prestaties van AI-workloads flink verbeteren.

Ook krijgt het met de Dell PowerScale meegeleverde besturingssysteem OneFS een upgrade. De nieuwe versie helpt onder meer beter bij het sneller trainen van AI-modellen, deze te verfijnen en inference toe te passen. Dit is eigenlijk het draaien van neurale netwerken in productie-omgevingen.

Verder zijn de Dell PowerScale-storagesystemen nu geschikt voor de zogeheten Nvidia SuperPOD-omgevingen. Deze omgevingen combineren datastorage-hardware met de Nvidia DGX, op A100 of H100 GPU’s gebaseerde, appliances. Dell Technologie verwacht dat zijn PowerScale-systemen de eerste storagesystemen zijn die voor Nvidia SuperPOD worden gecertificeerd.

APEX Storage-portfolio

Het Dell APEX Storage-portfolio heeft ook enkele updates gekregen voor een eenvoudiger beheer van filebased data. Onder meer is de dienst Dell APEX File Storage for Microsoft Azure nu gelanceerd voor het beheer van data in deze specifieke public cloudomgeving.

Ook krijgen eindgebruikers van Databricks nieuwe integraties vanuit dit portfolio die in AWS en Azure beschikbaar komen. Deze integraties moeten het mogelijk maken om beter AI-modellen te trainen op basis van data die via Dell APEX storagesoftware beschikbaar wordt gesteld.

Dell PowerEdge-server met AMD Instinct

Verder heeft Dell Technologies ook een vernieuwing toegebracht aan de PowerEdge XE9680. Deze vorig jaar al uitgebrachte server is nu voorzien van de recent gelanceerde AMD Instinct MI300 ML-accelerator.

