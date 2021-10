AWS introduceert on-premises Panorama-appliance voor computer vision

AWS maakt Panorama algemeen beschikbaar. De cloudgigant levert hiermee een on-premises appliance die bedrijven op locatie kunnen plaatsen voor computer vision-toepassingen.

Met de AWS Panorama-appliance kunnen bedrijven makkelijker direct AI inzetten op de werkvloer. Vaak waren bedrijven nog afhankelijk van de public cloud voor het leveren van AI-functionaliteit in hun werkomgevingen, maar het draaien van deze technologie in een on-premises-omgeving is veel praktischer. Hierdoor kan de technologie direct worden toegepast daar waar de data wordt gegenereerd.

Denk hierbij aan het voorkomen van problemen door (te) trage internetverbindingen, latency die ontstaat door het constant migreren van data van de edge naar public cloudomgeving en het tegengaan van hoge bandbreedtekosten die door het versturen van grote datahoeveelheden worden veroorzaakt.

Direct bij de bron

De Panorama-appliance, een node die diverse applicaties draait die anders vanuit de public cloud worden afgenomen, maakt het voor bedrijven onder meer mogelijk productielijnen in de gaten te houden en daarbij mogelijke storingen te ontdekken. Ook kan de AI-software die op de appliance draait potentiële veiligheidsrisico’s opsporen. Er zijn meer use cases te bedenken die AI, waarvan de machine learningt-echnologie computer vision onderdeel uitmaakt, op de werkvloer mogelijk maken.

Appliance en ondersteunde AI-software

Concreet bestaat de AWS Panorama-appliance uit een node in een stofvrije en robuuste casing in combinatie met SDK’s en de benodigde software. Deze node is ook verbonden met de AWS public cloudomgeving, maar kan dus ook als standalone-oplossing fungeren.

De appliance ondersteunt AI- en ML-modellen op basis van Apache MXNet, DarkNet, GluonCV, Keras, ONNX, PyTorch, TensorFlow en TensorFlow Lite. Gebruikers kunnen verder modellen ontwikkelen met AWS SageMaker en deze vanuit Amazon S3 buckets importeren.