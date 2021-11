Boomi maakt Event Streams bekend, zet in op automatisering

Boomi maakt de aankomende introductie van Boomi Event Streams bekend. De oplossing belooft een doorontwikkeling van Boomi’s bestaande event-driven connectors, waarmee de werking van een applicatie geautomatiseerd kan worden aan de hand van gebeurtenissen in een andere applicatie.

Boomi levert iPaaS (Integration Platform as a Service). De organisatie dankt zijn bestaansrecht aan een groeiende diversiteit in de applicaties waarop het bedrijfsleven draait. Hebben deze applicaties de mogelijkheid om gegevens met elkaar uit te wisselen, dan gaat de individuele waarde erop vooruit. Denk aan verwerking van de klantengegevens uit een CRM-applicatie in een compleet andere applicatie voor klantenservice.

Zonder een integratieplatform ben je voor dergelijke integraties overgelaten aan het schrijven en bijhouden van zelfgemaakte API-koppelingen, of de aanwezigheid van een klaargemaakte koppeling tussen twee systemen (connectors). Beide opties zijn beperkt. De beschikbaarheid van een connector hangt af van de waarde die anderen in de koppeling van twee systemen zien. Komt dat belang overeen met het belang van jouw organisatie, dan heb je geluk. Word een van de twee (of tientallen) te koppelen applicaties door een kleine gebruikersgroep ingezet, dan vergroot de kans dat de connector ontbreekt – en moet je het zonder doen. Die afhankelijkheid is onwenselijk. Ook de onderlinge beschikbaarheid van gegevens in minder populaire applicaties kan waardevol zijn. Hetzelfde gemis geldt voor het eerstvolgende alternatief: API scripts. Zelf schrijven of uitbesteden kost tijd en geld. Besparen op een van de twee creëert het risico van een slordige verbinding, met alle veiligheids- en funcitonaliteitsrisico’s van dien.

Ontwikkelaars van iPaaS erkennen en beantwoorden het probleem. In Boomi’s geval met een platform voor de versimpeling van zowel zelfgemaakte integraties als het gebruik van connectors. API scripts maken plaats voor een low-code methode voor de integratie van applicaties naar keuzes; connectors worden door Boomi en partners ontwikkeld, aangeboden en bijgehouden. Het volledige platform gaat verder en bevat oplossingen voor de verbinding van data silo’s, grootschalig API-beheer en het structureren van data. Hoewel de eerdergenoemde connectors en low-code integraties dan ook aan de oppervlakte staan, is de oppervlakte Boomi’s identiteit.

Boomi Event Streams

Op de Out of This World 2021-conferentie maakt de organisatie een interessante introductie bekend: Boomi Event Streams. De term doelt op een nieuwe dienstverlening van event-driven integratries. Boomi’s platform levert al langer event-driven connectors voor het uitvoeren van een handeling in de ene applicatie aan de hand van een gebeurtenis in de andere applicatie. Automatisering middels een connector, en daarmee onafhankelijk van de automatiseringsopties die een gegeven applicatie biedt. Hoewel de precieze inhoud en releasedatum van Boomi Event Streams op dit moment onbekend zijn, stelt de organisatie dat het “een nieuwe, geïntegreerde event-driven architecture (EDA)-dienst introduceert om hybride IT-omgevingen razendsnel op te kunnen schalen, ongeacht complexiteit.” We nemen dan ook aan dat Boomi verder inzet op de eerdergenoemde event-driven connectors.

