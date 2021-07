Wat je moet weten over integratie en iPaaS, het verbinden van applicaties

In de 6e aflevering van Techzine Talks gaat het over integratie. Bedrijven zijn op zoek naar manieren om te innoveren, data van bedrijven zit in enorm veel verschillende applicaties (silo’s). Data uit deze silo’s samenbrengen kan leiden tot nieuwe inzichten. Ook kan je applicaties beter laten samenwerken als ze data kunnen uitwisselen. Maar hoe doe je dat?

Het antwoord ligt in integratie of iPaaS (Integration Platform as a Service). Via integratie kunnen applicaties op de achtergrond data uitwisselen en beter functioneren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen en methoden beschikbaar. Die bespreken we in deze podcast.

