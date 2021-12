UiPath en Qlik integreren automatiseringsoplossingen

UiPath en Qlik gaan hun oplossingen beter samen laten werken. Het moet het mogelijk maken vanuit Qlik Active Intelligence-platform direct geautomatiseerde taken uit te rollen naar CRM, HR- of ERP-tools.

De samenwerking tussen beide leveranciers bestaat vooral uit een directe integratie van de cloudoplossingen van Qlik met het automatiseringsplatform van UiPath. De integratie moet bedrijven helpen bij het gebruik van realtime, betrouwbare en up-to-date data voor hun diverse processen, zodat deze direct actie kunnen ondernemen. Dit vergroot uiteindelijk de waarde die bedrijven halen uit hun hele data- en analyticsomgevingen.

Integratie

De integratie moet er vooral voor zorgen dat de diverse datastromen sneller en meer geautomatiseerd Qlik ‘binnenlopen’ voor analyses, inzichten en uiteindelijke actie. Met de integratie worden de mogelijkheden van het Qlik Active Intelligence-platform verbeterd en wordt ook de bestaande automatiseringsfunctionaliteit in Qlik Application Automation uitgebreid.

Bedrijven zijn door de integratie met de automatiseringsfunctionaliteit van UiPath nu in staat workflows uit hun Qlik-omgeving direct te integreren in hun dagelijkse taken binnen hun CRM-, HR- en ERP-tooling. Daarnaast kunnen zij deze workflows nu ook geheel geautomatiseerd toepassen voor supply chain management- en klantenservice-doeleinden.

Visie UiPath

Naast Qlik, profiteert ook UiPath van deze integratie. Volgens UiPath helpt de integratie van het eigen platform met dat van Qlik klanten beter met het automatiseren van datastromen in cloudgebaseerde analytics-omgevingen. De integratie maakt het UiPath-gebruikers mogelijk meer data te gebruiken voor analytics en daarbij de complexiteit rondom uit deze analytics voortvloeiende workflows voor iedere zakelijke activiteit flink terug te brengen. Uiteindelijk scheelt dit werknemers tijd, die voor andere doelen kan worden gebruikt.