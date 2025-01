Head of AI gezocht – is jouw organisatie al klaar voor de toekomst?

Wat ooit futuristisch leek, is nu niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven: generatieve AI. In korte tijd heeft deze technologie een plek veroverd in het dagelijks functioneren van organisaties. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat het gebruik van generatieve AI in een jaar tijd bijna is verdubbeld. Steeds meer bedrijven omarmen deze technologie, wat niet alleen wijst op vertrouwen in AI, maar ook op de blijvende invloed die het heeft op bedrijfsstrategieën en besluitvorming.

Vacature alert

Door de snelle groei van deze technologie is er de laatste paar jaar een nieuwe functie ontstaan die steeds meer in de schijnwerpers staat: de Head of AI. Deze rol is uitgegroeid tot een van de meest gewilde topfuncties. De Head of AI is verantwoordelijk voor het bundelen van AI-initiatieven en zorgt ervoor dat AI niet geïsoleerd blijft binnen afzonderlijke afdelingen. Maar waarom is het zo belangrijk dat de Head of AI een plek aan de besluitvormingstafel krijgt? De groeiende vraag naar deze functie is onder andere te verklaren door twee belangrijke factoren:

AI wordt steeds meer erkend als een strategische verantwoordelijkheid op het hoogste niveau binnen organisaties. Het is niet langer slechts een technische tool; het is een prioriteit voor het C-level. Om AI effectief op bedrijfsniveau te gebruiken, is een leider nodig die rechtstreeks rapporteert aan de top. AI vraagt om een unieke combinatie van vaardigheden en inzichten die niet binnen één enkele afdeling te vinden zijn. Het grootschalig toepassen van AI brengt volledig nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Een Head of AI is dé verbindende schakel, die strategieën uitzet en zorgt dat de hele organisatie meebeweegt en profiteert van de kracht van AI.

Kortom, een Head of AI is niet zomaar een functie; het is een sleutelpositie voor bedrijven die voorop willen lopen en de toekomst willen vormgeven in een wereld waar AI centraal staat.

De rol van de Head of AI in een data-gedreven toekomst

In veel bedrijven werken de verschillende afdelingen niet optimaal samen, en is bedrijfsdata vaak op verschillende plekken te vinden. Dit maakt het moeilijk om AI goed te gebruiken. Als data niet goed met elkaar verbonden is, is het lastig om echt slimme keuzes te maken op basis van data. Als leidinggevenden AI blijven gebruiken zonder goed samen te werken, zullen ze niet profiteren van alle voordelen die AI kan bieden.

De Head of AI is verantwoordelijk voor het creëren van een solide basis: het stroomlijnen van versnipperde data, het waarborgen van datakwaliteit en het ontwikkelen van schaalbare AI-oplossingen. Deze functie heeft de verantwoordelijkheid om de AI-doelen van het bedrijf te definiëren en tegelijkertijd een multidisciplinair team van experts op te bouwen. Dit team moet in staat zijn om een breed scala aan uitdagingen aan te pakken, waaronder:

Het ontwerpen en bewaken van de data die in algoritmes wordt ingevoerd;

Het waarborgen van ethisch gebruik van AI;

En het beheren van de juridische implicaties van AI-implementaties.

Afhankelijk van de bedrijfsdoelen is het belangrijk dat de Head of AI een technische achtergrond heeft, zodat diegene de achterliggende processen en complexiteit van AI goed begrijpt. Daarnaast is het essentieel dat de Head of AI creatief en strategisch kan denken, zodat AI effectief wordt vertaald naar de bredere organisatie en de bedrijfsdoelen.

AI verspreiden door het bedrijf

Om AI succesvol door de organisatie te integreren, moet de Head of AI een veelzijdig team ontwikkelen, bestaande uit data scientists, machine learning engineers en experts uit afdelingen zoals IT, HR en juridische zaken. Deze samenwerking tussen verschillende disciplines zorgt ervoor dat AI op een veilige en gestroomlijnde manier wordt uitgerold, met betrokkenheid van het hele bedrijf. Het proces begint met het in kaart brengen van de vaardigheden van huidige medewerkers, aangezien er vaak verborgen talent is dat klaarstaat om een sleutelrol te spelen in de AI-revolutie.

De Head of AI is meer dan een strategische functie; het is de motor van een culturele verschuiving naar data-gedreven besluitvorming. Dit leidt niet alleen tot efficiëntere processen, maar bevordert ook een cultuur van innovatie, waarbij data en technologie centraal staan in het dagelijkse werk en de langetermijnvisie van het bedrijf.

Dit is een ingezonden bijdrage van Qlik. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.