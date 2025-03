UiPath versterkt agentic AI-opties met overname Peak

UiPath heeft Peak overgenomen, een AI-bedrijf gespecialiseerd in het optimaliseren van productvoorraad en prijzen. De overname versterkt UiPath’s positie in industriële AI-oplossingen en breidt de mogelijkheden van het agentic automation platform uit.

De overname past in UiPath’s recente verschuifde focus op agentic AI. Eerder kondigde het bedrijf al aan zich bezig te houden met AI-agents die dynamische beslissingen kunnen nemen, in plaats van alleen robotic AI voor repetitieve taken.

Peak’s AI-platform stelt bedrijven in staat om AI-workflows te ontwikkelen, data te verwerken en voorspellingen te maken voor het optimaliseren van bedrijfskritische processen. Dit via API’s of integrated web applications. Het biedt ook AI-gebaseerde besluitapplicaties die business users helpt besluiten te nemen rond voorraadplanning en productprijsoptimalisatie. De technologie zal worden geïntegreerd in UiPath’s platform om specifieke use cases voor verschillende industrieën te optimaliseren.

Praktische toepassingen

Een concreet voorbeeld van de samenwerking is al zichtbaar bij het Britse Heidelberg Materials, waar UiPath en Peak gezamenlijk het prijsofferteproces hebben aangepakt. Door automatisering te combineren met AI-gedreven prijsoptimalisatie, heeft het bedrijf de efficiëntie van het verkoopteam verbeterd.

“Met de overname van Peak versnellen we onze missie om onze verticale AI-oplossingen te versterken,” aldus Daniel Dines, oprichter en CEO van UiPath. “In combinatie met het UiPath-platform zullen de uitzonderlijke, speciaal gebouwde AI-applicaties van Peak ons ​​vermogen vergroten om oplossingen te bieden die branchespecifieke use cases optimaliseren en ongelooflijke waarde aan klanten leveren.”

