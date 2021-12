Automation Anywhere neemt FortressIQ over voor process discovery

Automation Anywhere heeft onlangs de AI-startup FortressIQ overgenomen. Met de overname wil de RPA-leverancier zijn kennis op het gebied van process discovery uitbreiden.

Met de overname krijgt Automation Anywhere een AI-platform in handen dat zich richt op process discovery. Het betreft een stap in het RPA-proces om te bepalen welke zakelijke workflows moeten worden geautomatiseerd, voordat RPA-bots worden uitgerold.

Tijdsreductie voor process discovery

Het platform van FortressIQ helpt het process discovery-proces eenvoudiger te maken. Het platform zorgt ervoor dat de benodigde tijd voor het uitvoeren van process discovery met -naar eigen zeggen- 90 procent vermindert. Hierdoor zien bedrijven in veel minder tijd -van maanden tot weken- welke mogelijkheden zich voordoen voor het stroomlijnen van hun zakelijke processen.

Virtual Process Analyst-platform

Het Virtual Process Analyst-platform van FortressIQ bestudeert met behulp van AI hoe werknemers binnen bedrijven met de interne applicaties omgaan. Vervolgens analyseert het platform deze data en geeft daarmee inzicht in de zakelijke processen van het betreffende bedrijf. Deze inzichten indentificeren vervolgens de taken die efficiënter door RPA-bots kunnen worden afgehandeld.