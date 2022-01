Qlik wil naar de beurs

Qlik wil om verder te groeien een beursgang maken in de Verenigde Staten. De Business Intelligence (BI)-leverancier hoopt meer marktaandeel te veroveren op het gebied van analytics en data-integratie.

De aanvraag is ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het aantal aandelen in het bedrijf dat publiek zal worden en de prijs van deze aandelen is nog niet bepaald. Wanneer het bedrijf definitief een beursnotering gaat krijgen is ook nog niet bekend.

Een beursgang is voor Qlik niet nieuw. Voordat het bedrijf in 2016 door de private investeringsmaatschappij Thoma Bravo werd overgenomen, was het aan de Nasdaq-beurs in de Verenigde Staten genoteerd.

De BI-leverancier wil het kapitaal dat de beursgang opbrengt, gebruiken voor het vergroten van zijn marktaandeel. Het moet volgens straks meer concurrentie gaan brengen op de markt voor data-integratie en analytics.

Oplossingen van Qlik

Qlik biedt clougebaseerde data management- en analytics tools. Met deze tooling kunnen bedrijven data verzamelen en inzichtelijk maken met visualisaties. Hierdoor krijgen bedrijven betere inzichten in hun activiteiten en kunnen deze vervolgens beter aansturen.

Een belangrijk onderdeel van deze technologie is onder ander de Associative Engine. Deze technologie maakt het mogelijk tijdens analyses van data sets automatisch andere informatiebestanden op te halen die voor het betreffende project nuttig zijn.

Naast het bieden van visualisaties biedt Qlik ook de benodigde tooling voor het voorbereiden van de verschillende verzamelde data voor analyse. Onder meer door deze data te integreren en het verwijderen van duplicaties. Bekende oplossingen zijn hiervoor Qlik Data Integration en Qlik Sense.

