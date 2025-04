CM.com gevloerd op beurs na teleurstellende resultaten

CM.com heeft in het eerste kwartaal van 2025 teleurstellende omzetresultaten geboekt, vooral door tegenvallende volumes. De winstgevendheid voldeed echter aan de verwachtingen. De omzetdaling van 3 procent lag 10 procent onder de prognose van analisten, met name door tegenvallende prestaties van het CPAAS-platform.

In een rapport van ABN AMRO Oddo, hier geciteerd, constateert analist Wim Gille dat de resultaten in het eerste kwartaal qua omzet tegenvielen. Zowel de winstgevendheid als de kosten waren echter zoals voorzien, voegt hij toe.

De omzetverwachtingen werden niet gehaald, vooral door het CPAAS-onderdeel (een communicatieplatform in de cloud), waar de volumes met 10 procent daalden op jaarbasis. Deze daling was 16 procent slechter dan de analist had voorspeld. Maar ook de volumedaling van 2 procent bij Payments stelde enigszins teleur.

Tweede kwartaal met volumedaling

Dit is het tweede kwartaal waarin de volumes op jaarbasis afnemen. “Wij vinden dat dit onmiddellijk moet worden aangepakt”, aldus Gille, die aangeeft dat de volumedaling bij CPAAS voornamelijk komt door bestaande techklanten van CM.com die minder actief waren. Richting het einde van het kwartaal zag de analist wel een herstel van de volumes.

CM.com blijft voor 2025 mikken op een EBITDA-winst van 22 miljoen tot 27 miljoen euro. ABN AMRO zit, net als de consensus, aan de bovenkant van deze bandbreedte. “Dus hoewel we voorzien dat de consensusverwachtingen voor de omzet naar beneden gaan, verwachten we geen impact voor de winstgevendheid”, stelt Gille.

AI-transformatie gaande

Ondanks deze tegenvallende volumes blijft CM.com doorzetten met zijn strategische koerswijziging. Begin dit jaar lanceerde het bedrijf Halo, een Agentic AI-Platform dat is ontwikkeld door meer dan 100 professionals. Met dit platform wil CM.com het AI-Agent-tijdperk inluiden, waarbij AI niet alleen reageert op vragen maar proactief oplossingen biedt.

In februari wist het bedrijf ook €20 miljoen op te halen via een aandelenuitgifte. Dit kapitaal zal onder andere worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van AI-toepassingen en de geplande transitie naar een volledig AI-gedreven organisatie.

ABN AMRO handhaaft een Outperform advies op CM.com met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel daalde donderdag met 11,0 procent naar 6,14 euro na bekendmaking van de resultaten.