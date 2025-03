CoreWeave gaat naar de beurs met hoge verwachtingen

AI-cloudplatform CoreWeave heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het aanbieden van GPU-infrastructuur voor AI-workloads, mikt op een waardering tot 26 miljard dollar bij de geplande beursintroductie.

CoreWeave wil 49 miljoen aandelen uitgeven voor een prijs tussen de 47 en 55 dollar per stuk. Bij de hoogste prijs zou dit het bedrijf waarderen op 26 miljard dollar. Volgens Bloomberg had het bedrijf oorspronkelijk gemikt op een kapitaalinjectie van 4 miljard dollar tegen een waardering van 35 miljard dollar. Ondanks deze bijstelling omlaag is de IPO al wel ‘oversubscribed’: er is meer vraag naar aandelen dan aanbod.

Indrukwekkende infrastructuur

De cloudprovider beheert meer dan 250.000 Nvidia-grafische kaarten in 32 datacenters wereldwijd. CoreWeave behoort tot de weinige aanbieders die de Blackwell B200 leveren, Nvidia’s nieuwste en krachtigste AI-accelerator. Daarnaast biedt het ook workstation-grade Nvidia-kaarten aan die geoptimaliseerd zijn voor renderingtaken.

Het bedrijf claimt dat zijn platform betere prestaties levert voor AI-workloads dan de grote publieke clouds. Volgens de IPO-aanvraag kan Llama 3.1 op het CoreWeave-platform worden getraind met 3,1 miljoen minder GPU-uren dan bij een niet nader genoemde concurrent. Het bedrijf belooft ook het laden van LLM’s op Nvidia-chips aanzienlijk te versnellen.

Eigen software-innovaties

CoreWeave heeft verschillende eigen softwaretools ontwikkeld voor zijn platform. Een daarvan, SUNK, moet bedrijven helpen hun cloud-gebaseerde AI-omgevingen efficiënter te maken.

Bedrijven gebruiken vaak Kubernetes voor hun inference-workloads en een andere open-source tool, Slurm, voor AI-training. Deze twee tools moeten gewoonlijk op afzonderlijke serverclusters worden ingezet. SUNK maakt het mogelijk om Slurm op Kubernetes te draaien, waardoor klanten niet langer twee aparte serverclusters hoeven te onderhouden.

Indrukwekkende klantenbasis

De functionaliteit van CoreWeave heeft het bedrijf geholpen om deals te sluiten met verschillende grote techbedrijven. Het telt OpenAI, Meta, IBM en Microsoft onder zijn klanten. Microsoft was vorig jaar goed voor 62 procent van de 1,9 miljard dollar omzet die CoreWeave genereerde.

Sinds de lancering van ChatGPT heeft het bedrijf een explosieve omzetgroei doorgemaakt. De omzet steeg met 737 procent in 2024 en zeflfs 1.346 procent (!) het jaar daarvoor. CoreWeave investeert fors om deze groei vast te houden: het verlies verbreedde van 594 miljoen dollar in 2023 naar 594 miljoen dollar vorig jaar.

Toekomstplannen

In de IPO-aanvraag geeft CoreWeave aan dat het van plan is de omzetgroei te handhaven door zijn internationale aanwezigheid uit te breiden. Het bedrijf is ook van plan om branchespecifieke oplossingen te lanceren voor sectoren zoals de bankensector, waar het een toenemende vraag naar AI verwacht. “Hoewel het nog vroeg is, zien we al sterke interesse vanuit deze industrieën,” staat in de aanvraag.

Het plan van het bedrijf om zijn financiële prestaties te verbeteren, zou ook wijzigingen in de datacenterstrategie kunnen omvatten. Momenteel huurt CoreWeave de meeste van zijn cloudfaciliteiten. In de IPO-aanvraag staat dat het “investeringen kan doen” om meer eigendomsbelangen te nemen in zijn datacenters. Het hoopt dat “dit ons meer controle en verantwoordelijkheid zal geven over de leveringstermijn van nieuwe bouwprojecten, en ons meer controle zal geven over onze datacenterkosten.” Het verlagen van infrastructuurkosten zou het bedrijf kunnen helpen dichter bij winstgevendheid te komen.

CoreWeave zal zijn aandelen noteren op de Nasdaq onder het tickersymbool CRWV.

