GPU-cloudoperator CoreWeave gaat naar de beurs  

Cloud computing-infrastructuurprovider CoreWeave meldt dat het de benodigde documenten indiende voor een beursgang.

Uit die documenten blijkt volgens SiliconANGLE dat CoreWeave op de Nasdaq-beurs zal handelen onder het ticker-symbool CRWV. Morgan Stanley leidt de beursgang, met ondersteuning van JPMorgan Chase en Goldman Sachs.

CoreWeave is misschien niet de bekendste naam, maar het is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de AI-industrie. Het biedt bedrijven toegang tot een van de meest gewilde middelen: grafische verwerkingseenheden (GPU’s).

Via zijn cloudinfrastructuur kunnen zakelijke klanten, waaronder Meta, on-demand toegang krijgen tot enkele van Nvidia’s krachtigste GPU’s, zoals de H100- en H200-chips. Deze chips zijn ontworpen om rekenkracht te leveren voor grote taalmodellen en andere AI-workloads.

Al 14 datacenters operationeel

Het bedrijf heeft in stilte een uitgebreid netwerk van datacenters opgebouwd in Noord-Amerika en Europa. Na de laatste financieringsronde in november meldde CoreWeave dat het 14 datacenters operationeel had en van plan was dit aantal tegen het einde van het jaar op te schalen naar 28. Bovendien wil het daar tegen eind 2025 nog eens 10 datacenters aan toevoegen.

Deze ambitieuze uitbreidingsplannen zijn nodig om de snelle groei van CoreWeave te ondersteunen. In 2024 steeg de omzet met maar liefst 700% tot meer dan $1,92 miljard. De vooruitzichten zijn nog indrukwekkender, met meer dan $15 miljard aan getekende, maar nog niet uitgevoerde contracten. Toch is het bedrijf nog niet winstgevend en rapporteerde het een nettoverlies van $863,4 miljoen over het volledige jaar.

In het meest recente kwartaal behaalde CoreWeave een omzet van $747,4 miljoen. De brutowinstmarge – de inkomsten na aftrek van de kosten van verkochte goederen – bedroeg 76%.

Achtergrond in cryptomining

CoreWeave begon als Atlantic Crypto en richtte zich aanvankelijk op cryptomining. Toen de cryptoprijzen in 2022 begonnen te dalen, zag het bedrijf een nieuwe kans in de opkomende AI-boom, die eind dat jaar werd aangewakkerd door de lancering van OpenAI’s ChatGPT. CoreWeave reageerde door massaal GPU’s in te kopen, zijn naam te veranderen en zich te positioneren als een AI-cloudprovider voor bedrijven die hun eigen grote taalmodellen willen trainen en gebruiken.

Veel bedrijven waarderen CoreWeave’s flexibele, on-demand toegang tot cruciale GPU’s. Dit staat in contrast met traditionele cloudproviders zoals Amazon Web Services en Google Cloud, die slechts een beperkte selectie rekenopties aanbieden en vaak hogere prijzen hanteren.

CEO en medeoprichter Michael Intrator leidt CoreWeave. Hij bezit ongeveer 38% van de stemrechten. Hedgefonds Magnetar bezit een aanzienlijk belang van 7%, terwijl Nvidia 1% in handen heeft, zo blijkt uit de IPO-documenten.

Verder onthullen de documenten dat CoreWeave een vloot van meer dan 250.000 Nvidia GPU’s beheert. De meeste hiervan zijn oudere chips, aangezien Nvidia’s nieuwste Blackwell-chips pas in november volledig in productie zijn gegaan.

CoreWeave’s beursgang wordt de eerste grote tech-IPO van het jaar en vindt plaats in een historisch rustige periode voor de sector. De laatste grote techbedrijven die naar de beurs gingen, waren ServiceTitan en Rubrik. Andere recente beursgangen zijn die van Astera Labs, een verkoper van datacenter-netwerkchips, en Reddit.

Slechter economisch klimaat

Voorafgaand aan deze recente beursgangen waren er sinds eind 2021 nauwelijks grote tech-IPO’s. Dit kwam door een verslechterend economisch klimaat, met stijgende rentes en inflatie die de investeringslust temperden.

CoreWeave zou binnenkort concurrentie kunnen krijgen op de beurs. In september diende AI-chipstartup Cerebras Systems, een directe rivaal van Nvidia, ook een aanvraag in voor een beursgang. Die procedure loopt echter vertraging op vanwege een lopend onderzoek door de U.S. Treasury Department’s Committee on Foreign Investment in the U.S.