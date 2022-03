Lenovo brengt nieuwe zakelijke ThinkPad-laptops op de markt. Het gaat om de ThinkPad X13 Yoga en X13 Gen3 laptops. Daarnaast verschijnen L13-, L13 Yoga- en L14- en L15-modellen.

Alle nieuwe zakelijke laptops zijn volgens de fabrikant geschikt voor werkomgevingen die het hybride werken omarmen. De X- en L-series zijn gebaseerd op Intel- en AMD-processors. In bepaalde modellen zitten Intel vPro 12gen-processors, Intel Core-processors en Intel XE GPU’s. Daarnaast zijn er X-series laptops met Ryzen Pro 6000-series, in combinatie met de AMD Radeon 600M GPU’s. AMD Ryzen Pro 5000-processors zijn te vinden in de L-series Lenovo ThinkPad-modellen.

Security-functionaliteit

De zakelijke laptops zijn voorzien van nieuwe hardware- en softwaregebaseerde securityoplossingen. Op de laptops is ThinkShield hardware- en softwarebescherming beschikbaar. Deze oplossing integreert een TPM met Windows 11 Secured core pc’s.

De laptops met Intel-chips beschikken daarnaast over Intel Hardware Shield. De op AMD gebaseerde modellen zijn voorzien van AMD PRO Security

Overige features

Hoewel de features flink per model kunnen variëren, bieden alle nieuwe X- en L-series laptops functionaliteit als Dolby Voice, FHD-camera’s, Wi-Fi 6E1, 5G sub62 en 4G LTE3 draadloos WAN.

De nieuwe Lenovo Thinkpad-modellen in de L-series zijn vanaf mei beschikbaar. De X-series modellen volgen in juni.