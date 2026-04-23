Chipcrisis dendert door, Everpure waarschuwt voor forse prijsstijging

Charles Giancarlo, CEO van Everpure, heeft een open brief gepubliceerd waarin hij klanten waarschuwt voor prijsstijgingen van ongeveer 70 procent sinds begin 2026, als gevolg van een wereldwijd tekort aan halfgeleiders dat wordt aangewakkerd door de vraag naar AI. De inkoopkosten voor belangrijke componenten zijn sinds medio 2025 met 300 tot 900 procent gestegen. Het bedrijf zegt een deel van de stijgingen op te vangen in plaats van deze volledig door te berekenen aan klanten.

Voor de derde keer in tien jaar tijd wordt de technologie-industrie geconfronteerd met een grote crisis in de toeleveringsketen. Dit keer gaat het om AI in plaats van Covid of invoerheffingen. Charles Giancarlo, CEO en voorzitter van Everpure, heeft vandaag een open brief aan klanten gepubliceerd om het nieuwe supply chain-leed te duiden. Hij waarschuwt voor forse prijsstijgingen als gevolg van een wereldwijd tekort aan halfgeleiders. De gemiddelde prijs van de producten van Everpure is sinds het begin van het jaar met ongeveer 70 procent gestegen, in schril contrast tot een decennium van jaarlijkse prijsdalingen van ongeveer 20 procent per terabyte.

Volgens sommige maatstaven hebben AI-servers tot acht keer meer DRAM en drie keer meer NAND nodig dan standaard servers, waardoor geheugenfabrikanten hun capaciteit verschuiven naar AI-componenten met een hogere marge. Dit zet het aanbod van conventionele chips, waar opslagleveranciers zoals Everpure van afhankelijk zijn, direct onder druk. En dat is niet alles: geheugenleveranciers slagen er bij lange na niet in om de gevolgen volledig te verzachten door hun capaciteit slechts in beperkte mate uit te breiden.

Inkoopkosten stijgen met 300 tot 900 procent

De situatie van Everpure is ernstiger dan de kale cijfers suggereren. Terwijl klanten een prijsstijging van 70 procent zien, onthulde Giancarlo dat de inputkosten voor halfgeleidercomponenten met een hoog volume, zoals CPU’s, DRAM en flashopslag, sinds medio 2025 met 300 tot 900 procent zijn gestegen. De kosten zijn tussen december en januari ongeveer verdubbeld en vervolgens in februari en maart opnieuw verdubbeld of verdrievoudigd.

Everpure houdt de prijsstijgingen onder de werkelijke stijgingen van de kosten in de toeleveringsketen, zegt Giancarlo. Dit is volgens hem alleen mogelijk door te werken aan de onderkant van de brutomarge van zijn producten. Verschillende technische voordelen helpen daarbij. De DirectFlash-technologie haalt meer efficiëntie uit flashcomponenten, recente verbeteringen in datacompressie vergroten de effectieve capaciteit en het software-intensieve productontwerp beperkt de blootstelling aan stijgende hardwarekosten. De geldigheidsduur van offertes is teruggebracht van 60–90 dagen naar 30 dagen, omdat de kosten sneller veranderen.

