Razer komt in samenwerking met Lambda met de Razer x Lambda Tensorbook. De laptop is geschikt voor het uitvoeren van AI-werkzaamheden als deep learning en machine learning.

De Razer x Lambda Tensorbook-laptop moet bedrijven helpen bij het uitvoeren van deel learning AI-werkzaamheden, zoals het trainen van neurale netwerken. De laptop moet deep learning- en machine learningmedewerkers helpen die nu alleen toegang hebben tot deep learninginfrastructuur op afstand, zoals in de cloud. De afstand maakt het ontwikkelen en trainen van deep learning-modellen langzamer. Door alle benodigde processorkracht en andere hardware in een laptopomgeving te hebben, zijn de processen aanzienlijk te versnellen, is de gedachte.

De Razer X Lambda Tensorbook-laptop beschikt standaard over een Intel i7-11800H-processor van de nieuwste generatie. Deze processor heeft acht cores en een standaard kloksnelheid van 2.3 GHz. De kloksnelheid kan worden uitgebreid naar 4.6 GHz. Ook heeft de laptop 64GB aan DDR4-3200 RAM-geheugen aan boord en 2 TB aan PCIe 4.0 SSD-opslag. Voor de deep learningrekenkracht is de laptop voorzien van een Nvidia RTX 3080 Max-Q (16 GB) GPU.

De laptop draait op Ubuntu Linux 20.04 LTS, maar kan ook van een Windows dual-boot worden voorzien. Overige specificatiesvan de laptop zijn een 15,6-inch scherm met een hoge refresh rate, twee Thunderbolt 4-poorten, drie USB-A (3.2 Gen 2) -poorten, een HDMI 2.1-poort, een koptelefoonaansluiting en een SD card reader.

Standaard deep learning-software aan boord

Voor de deep- en machine learning-werkzaamheden zijn standaard de PyTorch-, TensorFlow-, Caffee- en Caffee 2-frameworks geïnstalleerd. Daarnaast is de Razer X Lambda Tensorbook-laptop geschikt voor GPU-gebaseerde applicaties als CUDA en cuDNN. Ook kan andere DevOps-tools via Lambda’s beheerde upgrade-pad worden toegevoegd.

De exacte prijs van de Razer X Lambda Tensorbook deep learninglaptop is niet bekend.