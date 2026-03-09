AMD geeft zijn embedded chips 80 TOPS aan AI-rekenkracht

AMD breidt zijn Ryzen AI Embedded P100-serie uit met nieuwe processors die tot 12 Zen 5-kernen, 80 systeem-TOPS en tot 8x hogere GPU-rekenkracht bieden. De nieuwe chips zijn bedoeld voor industriële automation, mobiele robotica en medische imaging. Bovendien bieden ze nu AMD ROCm-softwareondersteuning voor open-source AI-ontwikkeling aan de rand.

In vergelijking met de eerder aangekondigde P100-chips bieden de nieuwe toevoegingen tot 2x meer CPU-kernen, tot 8x hogere GPU-rekenkracht en zo’n 80 system TOPS, ofwel het totale AI-vermogen zoals we dat gebruikelijk kwantificeren. Dit alles is een aanzienlijke prestatiewinst in dezelfde package als voorheen. Ten opzichte van de oudere Ryzen Embedded 8000-serie zijn de prestatieverbeteringen nog aanzienlijker: tot 39 procent hogere multithreaded prestaties en 2,1 keer meer totale system TOPS.

De chips ondersteunen temperaturen van -40 °C tot 105 °C, 24/7 werking en een productlevenscyclus van 10 jaar. AMD zegt ook dat de nieuwe P100-processors bijna twee keer zoveel virtuele machines kunnen ondersteunen en grotere LLM’s kunnen draaien, zoals Llama 3.2-Vision 11B, in vergelijking met de bestaande P100-serie. Wat ‘groter’ inhoudt, is uiteraard relatief. Dit zijn geen GPU’s voor datacenters, maar voor hun industriële toepassingen zijn modellen met een paar miljard parameters vaak ruim voldoende.

Drie gebruiksscenario’s, één chip

De uitgebreide P100-processors integreren acht tot twaalf Zen 5-kernen, AMD RDNA 3.5-graphics en een op XDNA 2 gebaseerde NPU op één chip. AMD richt zich op drie belangrijke toepassingsgebieden. Voor industriële pc’s consolideert de chip PLC’s, machine vision en HMI (human-machine interface) in één platform. Ze zijn geschikt voor het uitvoeren van anomaly detection-modellen zoals PaDiM en Llama 3.2-Vision. Voor mobiele robots vermindert het geïntegreerde CPU-GPU-geheugen de latency, terwijl de altijd actieve NPU objectdetectie afhandelt met modellen zoals YOLOv12. Op het gebied van medische beeldvorming ondersteunt de processor AI-modellen zoals U-Net en Med-PaLM 2 voor 3D-imaging en klinische redenering op het apparaat.

Deze AI-richting is inmiddels vrij bekend, zelfs voor deze nicheproducten. AMD richt zich al minstens drie jaar op ‘industriële megatrends’ met zijn embedded-assortiment, en deze P100-uitbreiding zet die koers voort.

Open software, één hypervisor

Dankzij ROCm-ondersteuning hebben embedded ontwikkelaars toegang tot een open-source AI-stack, waaronder HIP voor hardware-agnostische GPU-programmering, zonder dat ze bestaande code hoeven te herschrijven. Een op Xen hypervisor gebaseerde gevirtualiseerde referentiestack maakt het mogelijk dat Linux-, Windows-, Ubuntu- en RTOS-omgevingen naast elkaar bestaan in geïsoleerde domeinen op één platform.