AMD heeft tijdens een evenement voor analisten inzicht gegeven in zijn processor roadmap voor desktops, laptops en mobiele platformen. Het gaat om nieuwe zakelijke Ryzen 7000-processors, Zen 5 CPU’s en Phoenix Point- en Strix Point-processors.

Tijdens het evenement lichtte de chipfabrikant een tipje van de sluier op over de processors voor de komende jaren. Zo komen nieuwe Ryzen 7000-processors op de markt die hogere snelheid en betere prestaties moeten leveren in vergelijking met Ryzen 5000-processors. Dit tot wel 35 procent meer.

Ook introduceert AMD volgend jaar Threadripper-processors. Deze processors zijn op de Zen 4-architectuur van de fabrikant gebouwd. De eerste Threadripper 7000 processors worden begin 2023 verwacht.

Zen 5-architectuur

Daarnaast gaf AMD meer inzicht over de komst van op de Zen 5-architectuur gebaseerde processors. Deze 4nm CPU’s moeten in 2024 het levenslicht zien en krijgen snellere prestaties. Mogelijk is de Zen 5-architectuur ook op multinode gebaseerd, vergelijkbaar met de Intel Alder Lake-processors. Voor multinode wordt wellicht de door AMD ontwikkelde vierdegeneratie Infinity-architectuur gebruikt.

Phoenix Point-processors voor laptops

Op het gebied van meer op laptops gerichte processors, gaat de chipfabrikant zich na zijn mobiele Ryzen 6000-series meer richten op de introductie van de Phoenix Point-generatie van mobiele processors voor laptops. Deze 4nm processors moeten begin volgend jaar beschikbaar komen en gebruiken de Zen 4 CPU-architectuur. Wellicht zijn de chipsets voorzien van ingebouwde RDNA-3 grafische functionaliteit. De functionaliteit beidt dezelfde mogelijkheden als de opkomende RX 7000 GPU’s van de fabrikant.

Voor desktops komt de fabrikant ook met Strix Point CPU’s die zijn gebaseerd op de Zen 5 CPU cores. Ook deze processors krijgen zeker ingebouwde RDNA-3 grafische functionaliteit. Andere details van deze desktopprocessors zijn niet bekendgemaakt.

Verder krijgen de Phoenix Point- en Strix Point-processors ook misschien nog een AI-enige van de onlangs door AMD overgenomen processorfabrikant Xilinx. Deze enige kan wellicht worden ingezet voor een betere werking van de accu, betere prestaties van de webcamera en het tegengaan van de herrie die systeem produceren. Details zijn hierover niet bekendgemaakt.

