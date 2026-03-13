Red Hat voorziet Panasonic Toughbook 56 van robuust OS

Tijdens de onthulling van de nieuwste Panasonic Toughbook in Stockholm draait Windows 11 op de display units. Klanten van deze ‘rugged’ reeks aan apparaten kiezen echter regelmatig voor Red Hat Enterprise Linux en bijpassende software. Wat zijn hiervan de voordelen?

We spreken met Masaki Takeda, Director Mobile Solutions in Europa namens Panasonic, kort na de lancering. De focus bij een nieuw aangekondigde laptop ligt logischerwijs op de hardware. Hier hebben we gisteren dan ook de specificaties en nieuwe elementen, zoals de betere ErgoGrip-handgreep, nieuwe beeldverhouding (16:10) en Intel Core Ultra 200-chips, besproken.

Rugged-voordeel

Takeda geeft aan dat Panasonic zich daarnaast volledig op die hardware richt. Het onderscheidt zich naar eigen zeggen van Getac en Dell, de andere twee spelers van de ‘grote drie’ in rugged laptop-land met gezamenlijk 70 procent marktaandeel. Panasonic is volgens de woordvoerders van het bedrijf de marktleider door een sterke focus op nauwkeurig ontwerp en daarmee duurzaamheid.

De rugged-rivalen kiezen voor dezelfde (lees: eenvoudigere) bekabeling als bij reguliere laptops, zo stelt Takeda. Hierdoor raken interne connectoren eerder beschadigd en zijn de resultaten per individueel eindproduct verschillend. Panasonic levert in plaats daarvan duurdere eindproducten (de prijs van de 56 is nog niet gedeeld) die consistenter dienen te presteren dan voor de concurrentie het geval is.

Red Hat onderhuids

Als we de specsheets erbij pakken, zien we dat er naast Windows 11 Pro ook te kiezen valt voor Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10. Dat is volgens Takeda voor veel klanten een cruciaal component. RHEL 10 is namelijk ontworpen voor kritieke IT-systemen en allerlei edge-workloads, dit in tegenstelling tot Windows. Panasonic heeft een certificering en samenwerking met Red Hat, wat garandeert dat het zakelijke OS is getest om probleemloos te functioneren.

De samenwerking gaat verder dan RHEL 10-certificering. Zo willen beide partijen van Toughbooks endpoints maken die meer zijn dan ‘passieve dataverzamelaars’, in de Red Hat-verwoording. MicroShift als oplossing voor container orchestration en het Ansible Automation Platform maken cloud-native workloads geschikt voor de Toughbook.

Passend bij klanten

Panasonic laat tijdens de Toughbook-presentatie weten dat eindgebruikers, van militairen tot veldwerkers van telco’s, bovenal geen downtime moeten ervaren. Om dat te bewerkstelligen, moet de afhankelijkheid van externe bronnen minimaal zijn, zoals bij het testen van 5G-connectiviteit direct na het aansluiten van de fysieke verbinding ervoor. Takeda voegt in ons gesprek daaraan toe dat klanten in defensie en kritieke infrastructuur nu eenmaal gewend zijn om met RHEL te werken, waarbij de Toughbook de wens vervult om op een vertrouwd OS te draaien.

Desondanks dienen we Toughbook-afnemers niet onder één kam te scheren. Red Hat-gebruik is daar een voorbeeld van, want voor veel veldwerkers zal Windows juist de voorkeur genieten.

Om terug te keren naar de hardware: een logische vraag is waarom de nieuwe Toughbook 56 slechts een IP53-rating heeft. Of, zoals dat zich uitdrukt in de werkelijkheid: het kan een beetje regen wel overleven maar moet niet dit product in een zandstorm opereren. Voor echt extreme omstandigheden kom je uit op de Toughbook 40 die oorspronkelijk in 2022 uitkwam en een IP66-rating heeft. Bij de nieuwe Toughbook 56 zoek je idealiter wel verschuiling op, ook al is het in de meeste situaties meer dan adequaat tegen de elementen. Panasonic zegt hierover dat de bescherming van het apparaat alsnog vele malen sterker is dan het overgrote merendeel van laptops, die overwegend helemaal geen IP-rating of fysieke weerbaarheid kennen.

Om diezelfde reden kan Windows 11 nog steeds het gekozen OS zijn voor Toughbook-gebruikets. Voor interoperabiliteit en geen noodzaak om zelf een lang validatieproces uit te voeren, is de certificering voor Red Hats enterprise-OS echter uiterst nuttig. Zo kunnen gebruikers bij RHEL 10 via Maintenance Support tot 2035 uit de voeten met het besturingssysteem, met Extended Life Support na dat jaar.

Lees ook: Red Hat lanceert RHEL 10 met intelligentie en security voor hybrid cloud