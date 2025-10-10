Intel onthult Panther Lake en Clearwater Forest: eerste chips op 18A-procedé

Intel toont architectuurdetails van Panther Lake en Clearwater Forest, de eerste processors op de nieuwe 18A-node.

De volgende generatie processors, de Core Ultra series 3 of codenaam Panther Lake, wordt gebouwd op Intel 18A. Dit wordt omschreven als “het meest geavanceerde halfgeleiderproces ooit ontwikkeld en geproduceerd in de Verenigde Staten”. De productie naar de VS trekken is iets waar Intel steeds meer op inzet, vandaar dat men het belangrijk vindt te benoemen.

De productie vindt plaats in Fab 52, Intel’s nieuwe state-of-the-art fabriek in Chandler, Arizona. CEO Lip-Bu Tan spreekt van een “nieuwe era van computing” die mogelijk wordt gemaakt door grote sprongen voorwaarts in halfgeleidertechnologie. Deze strategische investering versterkt de Amerikaanse technologie- en productiecapaciteit en bouwt aan een veerkrachtige semiconductorketen.

Technische doorbraken in Intel 18A

De Intel 18A-node introduceert twee baanbrekende technologieën. RibbonFET is Intel’s eerste nieuwe transistorarchitectuur in meer dan tien jaar, die betere schaalbaarheid en efficiënter schakelen mogelijk maakt voor verbeterde prestaties. PowerVia vormt de tweede innovatie: een backside power delivery systeem dat de stroomtoevoer en signaallevering aanzienlijk verbetert.

Daarnaast maakt Foveros, Intel’s packaging en 3D chip stacking technologie, de stapeling en integratie van meerdere chiplets in complexe SoC-ontwerpen mogelijk. Deze combinatie biedt flexibiliteit, schaalbaarheid en systeemniveau-prestaties. Intel 18A vormt de basis voor minstens drie komende generaties Intel-producten, zowel voor client als server.

Panther Lake brengt flexibele multi-chiplet architectuur

Panther Lake introduceert een schaalbare, multi-chiplet architectuur die flexibiliteit biedt in verschillende form factors, segmenten en prijspunten. Intel claimt Lunar Lake-niveau energie-efficiëntie met Arrow Lake-klasse prestaties.

De nieuwe processors leveren tot 16 P-cores en E-cores die meer dan 50 procent snellere CPU-prestaties bieden vergeleken met de vorige generatie. De nieuwe Intel Arc GPU met tot 12 Xe cores belooft meer dan 50 procent snellere grafische prestaties. Voor AI-toepassingen mikt het bedrijf op een gebalanceerd XPU-ontwerp met tot 180 Platform TOPS.

Naast pc’s zal Panther Lake zich uitbreiden naar edge-toepassingen. Denk hierbij aan robotica. Intel ontwikkelt hiervoor een speciale Robotics AI software suite met referentie-board om klanten te helpen met innovatie en kosteneffectieve robotontwikkeling.

Clearwater Forest: efficiëntie voor moderne datacenters

Tegelijk met Panther Lake introduceerde Intel Clearwater Forest, zijn eerste server-processor op 18A. Deze komt in de eerste helft van 2026 op de markt onder de merknaam Xeon 6+ en wordt Intels meest efficiënte serverprocessor.

Het ontwerp richt zich volledig op efficiëntie met maximaal 288 E-cores en biedt 17 procent meer instructies per cyclus dan de voorgaande generatie. Daarnaast claimt Intel aanzienlijke verbeteringen in dichtheid, doorvoer en energie-efficiëntie.

Clearwater Forest is ontwikkeld voor hyperscale datacenters, cloudproviders en telecombedrijven. De processor stelt organisaties in staat om workloads te schalen, energiekosten te verlagen en krachtigere intelligente diensten te leveren.

Panther Lake gaat dit jaar in productie met hoge volumes. De eerste SKU verschijnt voor het einde van het jaar, met brede marktbeschikbaarheid vanaf januari 2026.

