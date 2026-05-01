Nieuwe HPE ProLiant-systemen voor AI-inferencing en zware omgevingen

HPE heeft zijn ProLiant edge-portfolio uitgebreid met het nieuwe EL2000-chassis en twee Gen12-servers, plus een vernieuwde versie van de DL145 Gen11. De systemen zijn ontworpen voor AI-inferencing en bedrijfskritische workloads in zware omgevingen zoals defensie, manufacturing en telecom. Elk platform is ook beschikbaar met een Environmental Ruggedization Option Kit.

HPE mikt met de nieuwe aankondiging op organisaties die AI-workloads willen uitrollen op locaties waar traditionele serverinfrastructuur niet haalbaar is. Denk aan fabrieken, militaire operaties en telecommasten in afgelegen gebieden. Krista Satterthwaite, senior vice president en general manager Compute bij HPE, stelt: “Organisaties zoeken steeds meer de grenzen op met AI-inferencing en werken op afstand, waar traditionele IT-structuren voor veel sectoren onpraktisch zijn.”

Het ProLiant Gen12-platform werd vorig jaar geïntroduceerd met een focus op security en AI. De nieuwe edge-varianten bouwen daarop voort, maar zijn specifiek geoptimaliseerd voor grootte, gewicht en vermogensbeperkingen, in de industrie aangeduid als SWaP-beperkingen.

EL2000-chassis voor de zwaarste omstandigheden

Het HPE ProLiant Compute EL2000-chassis is de basis voor twee nieuwe Gen12-servers: de EL220 en de EL240. De EL2000 ondersteunt tot twee EL220-servers of één EL240-server. Het chassis draait op Intel Xeon 6-processors en schaalt van 8 tot 144 cores, met een TDP van maximaal 350 watt. Het systeem werkt betrouwbaar in omgevingen van -40 tot 55 graden Celsius, bij luchtvochtigheid tot 95 procent.

De EL240-variant ondersteunt Nvidia RTX PRO 4500- en RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPU’s. Beide servers ondersteunen Nvidia AI Enterprise, inclusief software die voldoet aan overheidsrichtlijnen voor hoge veiligheidsniveaus. Daarbij voldoet het chassis aan Amerikaanse nationale veiligheidsnormen voor elektromagnetische interferentie (EMI) en extreme omgevingsomstandigheden.

De EL220 en EL240 Gen12-servers komen later in 2026 beschikbaar.

DL145 Gen11 krijgt AMD EPYC 8005-upgrade

Naast het nieuwe chassis vernieuwd HPE ook de HPE ProLiant DL145 Gen11, oorspronkelijk gelanceerd in september 2024. De 2U-server krijgt nu de aankomende AMD EPYC 8005-serie-processors, codenaam ‘Sorano’, met tot 84 energiezuinige cores. De server is geschikt voor stille implementaties in manufacturing en retail, en opereert eveneens tot 55 graden Celsius.

Een versie van de DL145 Gen11 werd als enige purpose-built server voor edge AI-inferencing gevalideerd in de MLPerf Inference v6.0-resultaten, gebaseerd op de NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU. Ook is er een Premier Solution for Azure Local beschikbaar, inclusief ondersteuning voor Azure Local Disconnected Operations, relevant voor omgevingen zonder constante internetverbinding.

HPE beheert alle edge-platforms centraal via Integrated Lights-Out (iLO) en HPE Compute Ops Management, waarmee IT-teams op afstand servers kunnen configureren, monitoren en beveiligen.