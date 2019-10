SUSE stopt met OpenStack en richt zich op applicaties

Het Linux-bedrijf SUSE heeft aangekondigd te stoppen met zijn OpenStack Cloud-product. In plaats daarvan gaat het bedrijf zich mee richten op application delivery.

Het SUSE OpenStack Cloud-product is de distributie van het bedrijf van het open source OpenStack-platform. Dat platform biedt een framework om public cloud- en private cloud-infrastructuur op te zetten en te beheren.

SUSE lanceerde een paar maanden geleden nog OpenStack Cloud 9, dat gebaseerd was op de meest recente OpenStack Rocky-release. Die versie integreerde ook met de Helion OpenStack van HPE, dat SUSE drie jaar eerder overnam.

Maar nu komt er dus een einde aan de distributie, schrijft Silicon Angle. Het bedrijf laat weten dat het OpenStack laat vallen om zich te richten op “strategische investeringen in de application delivery-markt en zijn kansen om mee te komen met technologische trends en de eisen van klanten”.

Cloud Application Platform

Daarmee verschuift de focus van SUSE naar het Cloud Application Platform. Dat is gebaseerd op het open source Cloud Foundry-project en het op Kubernetes gebaseerde container-platform.

Die nieuwe focus helpt volgens Michael Miller, president van corporate development and strategic alliances, om het “momentum van SUSE te vergroten als een vooruitkijkend, onafhankelijk open source-bedrijf met spannende doelstellingen voor groei en innovatie”.

Het bedrijf benadrukt dat het klanten blijft helpen met ondersteuning voor de resterende abonnementsperiode. Daarna gaat het klanten helpen om over te stappen naar alternatieve platformen.

Zelfstandig bedrijf

SUSE is pas sinds maart dit jaar weer een zelfstandig bedrijf. SUSE werd in 2004 overgenomen door Novell, dat in 2010 weer overgenomen werd door Attachmate. Vier jaar later besloot Micro Focus SUSE te kopen, waar het een onafhankelijke divisie werd.

Halverwege 2018 werd SUSE weer verkocht aan EQT, en daarmee werd het weer een zelfstandig bedrijf. De afronding van die acquisitie duurde echter even, waardoor SUSE pas in maart weer echt zelfstandig werd. EQT betaalde destijds 2,5 miljard dollar voor het Linux-bedrijf.