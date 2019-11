GitHub lanceert Arctic Code Vault voor behoud open-source software

GitHub heeft vandaag aangekondigd dat het een Arctic Code Vault gaat openen. Dit moet een soort kluis worden waarin open source-software als Flutter en TensorFlow opgegeslagen en behouden kan worden.

De code voor open-sourceprojecten wordt in de Vault opgeslagen op film met frames van 8,8 miljoen pixels. De film is ontworpen om zon 1.000 jaar mee te kunnen. Het plan is om de code op te slaan in een oude kolenmijn in Spitsbergen, een eiland dat bij Noorwegen hoort. Dezelfde locatie is gekozen voor een soortgelijke opslag van zaden. Aangezien dit een van de noordelijkste locaties op aarde is, kan de permanente bevriezing (permafrost) zich honderden meters onder de oppervlakte uitstrekken. Experts gaan er vanuit dat de lage temperaturen helpt bij het veilig opslaan en behouden van dit soort archieven.

Eerder dit jaar werd de Vault al gevuld met een groot aantal populaire GitHub-projecten, waaronder Blockchain, WordPress en programmeertalen zoals Rust of Ruby. De Arctic Code Vault zal in februari echter nog worden uitgebreid voor alle public repositories van GitHub.

Software voor de toekomst

“Zonder software zullen er nooit meer grootse dingen gebeuren”, legt Nat Friedman, CEO van GitHub uit. VentureBeat meldt dat de Arctic Code Vault deel uitmaakt van een groter project om de repositories van GitHub op meerdere plaatsen op te slaan.

De eerste snapshot van de code in de GitHub repositories zal op 2 februari 2020 plaatsvinden. Na verloop van tijd zal GitHub een patroon ontwikkelen om code één keer per jaar of om de twee jaar op te slaan, en een manier voor open source projecten om code op te halen uit de Vault, maar die processen moeten nog in gang worden gezet, volgens Friedman.

De GitHub Arctic Code Vault is een onderdeel van het GitHub Archive Programme, een samenwerking tussen GitHub en groepen zoals het Internet Archive, dat repository snapshots host in de bekende Wayback Machine. Ook The Long Now Foundation en Project Silica van Microsoft Research werken mee.