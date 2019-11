Rechtszaak Google en Oracle gaat naar hooggerechtshof VS

Google en Oracle zijn al jaren verwikkeld in een rechtszaak rondom de programmeertaal Java. Die rechtszaak gaat nu naar het hooggerechtshof in de VS, waar de zaak net geaccepteerd is.

De rechtszaak loopt al sinds 2010 en draait om hoeveel auteursrecht er geclaimd kan worden rondom de programmeertaal Java. Google gebruikte die taal bij de ontwikkeling van Android, dat bij de start van de rechtszaak 11.500 regels code van de Java-API bevatte, schrijft Silicon Angle.

Oracle vond echter dat Google hier royalties voor moest betalen, maar daar ging Google niet in mee. Volgens Google moet Java te gebruiken zijn zonder daar extra voor te hoeven betalen. En daarmee begon een langlopend gevecht tussen de twee bedrijven.

Dat gevecht is inmiddels al langs verschillende rechtszalen geweest. Twee rechters waren het met Google eens, maar vorig jaar kreeg Oracle in hoger beroep gelijk van de rechter. Dat betekende dat Google een schadevergoeding aan Oracle moest betalen, al is niet duidelijk om hoeveel het ging.

Gevolgen van gelijk Oracle

Of de internetgigant die schadevergoeding nu alsnog moet betalen, is onduidelijk. Maar feit is wel dat er flink wat op het spel staat. Oracle eist namelijk dat het bedrijf 8,8 miljard dollar betaalt. Bovendien kan een gelijk voor Oracle resulteren in flink wat gevolgen voor andere ontwikkelaars.

Veel ontwikkelaars lenen namelijk API-componenten van andere applicaties. Besluit het hooggerechtshof dat dit niet mag vanwege auteursrechten, dan kan dat betekenen dat bedrijven opeens moeten betalen voor het jarenlange gebruik van bepaalde code in hun eigen applicaties. Ook kunnen er nieuwe rechtszaken aangespannen worden.

Google maakte daar bij de uitspraak in 2018 ook al een opmerking over. “Dit soort beslissingen zullen apps en online diensten duurder maken voor de gebruikers”, aldus woordvoerder Patrick Lenihan toen.

Hooggerechtshof

Voor het zo ver is, moet de zaak nog voor het hooggerechtshof komen. Die zaak werd vrijdag geaccepteerd door de rechtbank, maar het is nog niet bekend wanneer de twee partijen precies voor de rechter moeten verschijnen.

Na deze zaak komt het gevecht in ieder geval wel tot een einde. Het hooggerechtshof is namelijk de hoogste rechter van de VS. Het is dus niet mogelijk om nog een keer in beroep te gaan in de zaak.