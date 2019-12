Azure Sphere 19.11 geeft ondersteuning voor Linux

Versie 19.11 van Azure Sphere wordt geleverd met ondersteuning voor Linux. Wel moet er aan een aantal vereisten worden voldaan. Zo heeft de ondersteuning bijvoorbeeld Ubuntu 18.05 LTS nodig.

Azure Sphere is de oplossing van Microsoft voor extreem lichte IoT-devices die up-to-date kunnen worden gehouden met behulp van Azure. Dat voorkomt het complexe werk dat gepaard gaat met het beveiligen van dat type device.

The Register meldt dat de nieuwe versie eventueel ook op andere Linux-distributies zou kunnen werken, maar Microsoft waarschuwt dat alleen bij Ubuntu een goede werking gegarandeerd is. Eenmaal geïnstalleerd, moet het mogelijk worden om Azure Sphere-apps te bouwen, implementeren en debuggen in Linux met behulp van de command line of met Visual Studio Code.

Voorwaarden

De voorwaarden voor Azure Sphere op Linux zijn nogal groot. Volledige sudo-toestemming (root-rechten) is nodig. Ook stelt Microsoft een script beschikbaar om de SDK te downloaden en te installeren, maar is het aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat de primaire fingerprints die door het script worden getoond overeenkomen met de public key van Microsofts fingerprint.

Na iedere keer opnieuw opstarten moet er nog een script worden gedraaid om verbinding te maken met iets dat lijkt op een Hardware Development Kit van MediaTek. Zodra de SDK is geïnstalleerd zijn CMake en Ninja vereist (via een sudo apt install, in plaats van een snap). Vervolgens moet Visual Studio opgestart worden, en kan de Azure Sphere-extensie in de Marketplace worden gevonden.

Visual Studio Code

Ondersteuning voor Linux en Windows maakt dat Visual Studio Code ook beschikbaar wordt in gebruiksvriendelijkere ontwikkelingsomgevingen, voor gebruikers die die open-source-oplossing liever gebruiken.