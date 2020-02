Apple biedt devs mogelijkheid tot combineren apps als één aankoop

Een verrassing van Apple voor developers: ontwikkelaars die een applicatie maken die voor verschillende apparaten van Apple beschikbaar is, kunnen die vanaf nu onder één noemer scharen. Gebruikers kunnen vervolgens met één enkele aankoop voor alle beschikbare platformen aanschaffen.

De update zal in maart 2020 worden uitgerold, maar Apple kondigt de komst nu alvast aan. Doordat een app voor een ander apparaat onder dezelfde pagina kan worden geplaatst, wordt het voor devs en gebruikers makkelijker om de versies aan te bieden. Hieronder vallen iOS, iPadOS, macOS en tvOS. Devs kunnen nu al aan de slag met de Single Bundle ID in de Xcode 11.4 beta, om te zien of hun apps ook naar behoren werken.

Wijzigingen in categorieën

Naast de komst van het combineren van verschillende OS-apps, zal er ook het nodige worden gewijzigd aan de categorieën in de Apple App Store om de aankomende verandering mogelijk te maken. iOS apps krijgen er twee categorieën bij (Developer Tools en Graphics & Design), macOS-apps kunnen geschaard worden onder de nieuwe noemers Books, Food & Drink, Magazines & Newspapers, Navigation en Shopping en ontwikkelaars kunnen met elke nieuwe update gebruikmaken van de mogelijkheid om van categorie te wisselen.

Met de komst van nieuwe categorieën komt ook het verdwijnen van de Kids-subsectie onder Videogames in de Mac App Store. Daarnaast zullen ook Photography en Video verdwijnen, om plaats te maken voor het gecombineerde Photo & Video. Apps die in één van de twee losse secties staan, zullen automatisch worden geplaatst onder de nieuwe noemer.