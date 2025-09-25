Apple dringt aan op herziening Europese techregulering DMA

Apple heeft de Europese Commissie opgeroepen de Digital Markets Act te herzien. Het bedrijf claimt dat de wetgeving innovatie belemmert en EU-gebruikers confronteert met vertragingen en veiligheidsproblemen.

De iPhone-maker heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Commissie om de DMA te herroepen tijdens een beoordeling van de effectiviteit van de wetgeving. Apple stelt dat EU-gebruikers nadelen ondervinden door vertraagde nieuwe functies en verhoogde privacy- en securityrisico’s.

Praktische gevolgen van de wetgeving

Volgens Apple heeft de wet het bedrijf gedwongen meerdere functies uit te stellen, waaronder iPhone-mirroring naar Mac en live-vertaling met AirPods. Deze uitstellen zijn het gevolg van technische uitdagingen bij het compliant maken van functies met DMA-vereisten.

Locatiegebaseerde functies in Maps zijn eveneens uitgesteld in de EU omdat de DMA eist dat bepaalde functies moeten samenwerken met niet-Apple producten of externe ontwikkelaars. Het bedrijf beweert geen manier gevonden te hebben om te voldoen aan de eisen zonder gebruikersdata te compromitteren.

“Het is duidelijk geworden dat we niet elk probleem kunnen oplossen dat de DMA creëert”, aldus Apple in een verklaring. Het bedrijf stelt dat de wetgeving het moeilijker maakt om zaken te doen in Europa.

Veiligheidsrisico’s bij sideloading

De DMA, die vorig jaar van kracht werd, verplicht grote techbedrijven hun platforms open te stellen voor concurrenten. Apple paste in juni de regels en kosten in zijn App Store aan om te voldoen aan EU-mededingingsvoorschriften.

Apple wijst op risico’s van sideloading en alternatieve marktplaatsen, die volgens het bedrijf leiden tot “een riskantere, minder intuïtieve” app-ervaring voor EU-gebruikers. Dreigingen zoals oplichting, malware en pornografie-apps die voorheen werden geweerd, kunnen nu toch worden geïnstalleerd.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde woensdag dat “gatekeepers zoals Apple interoperabiliteit van externe apparaten met hun besturingssystemen moeten toestaan”. Naleving onder de DMA is volgens de commissie een verplichting, geen keuze.

De Amerikaanse regering onder president Trump heeft de DMA eerder bekritiseerd, maar de commissie heeft die kritiek stevig weersproken. Apple blijft ondertussen zoeken naar manieren om nieuwe functies te leveren binnen de wettelijke vereisten.

