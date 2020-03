Microsoft introduceert lettertype voor ontwikkelaars

Microsoft heeft een lettertype ontwikkeld voor ontwikkelaars. Het lettertype zal gebruikt worden in de aankomende versie van Windows Terminal. De naam van het lettertype is Cascadia Code.

Het nieuwe lettertype is ontworpen voor ontwikkelaars en voor gebruik in command line tools, terminals en code editors. Of je nou Android Studio, Sublime, Visual Studio of een andere editor gebruikt, overal kan dit lettertype straks een grote toevoeging zijn.

Het lettertype ziet er zeer overzichtelijk uit en beschikt ook over ligaturen waar ontwikkelaars vaak gebruik van maken. Ligaturen zijn twee tekens die bij elkaar horen.

Microsoft heeft het lettertype in eerste instantie ontworpen voor zijn Windows Terminal applicatie. Gezien de mogelijkheden en toepasbaarheid voor ontwikkelaars en de meerwaarde die het kan bieden, heeft Microsoft besloten het lettertype open source te maken, zodat iedereen het kan gebruiken. Het lettertype is te downloaden op GitHub. Verder zal het automatisch worden uitgerold in de volgende versie van Windows Terminal, voor gebruik in Visual Studio is een uitleg beschikbaar.