Google Cloud presenteert beheerde dienst voor in-memory datastore

Google Cloud heeft een bètaversie van Memorystore for Memcached gepresenteerd. Dit is een compleet beheerde dienst voor in-memory datastore op basis van het open-source Memcached-protocol.

Volgens de public cloudomgeving is de nu in bèta gelanceerde dienst voor in-memory datastore een toevoeging aan zijn al bestaande Memorystore-portfolio. Dit portfolio bestaat nu uit de tools Redis en Memcached.

De tool Redis wordt vaak door ontwikkelaars ingezet voor werkzaamheden als session stores, gaming leaderboards, stream analytics, threat detection en API rate limiting. Memcached wordt vaak gebruikt als een caching-laag voor databases. Daarnaast kan deze specifieke tool ook worden ingezet als een session store.

Functionaliteit Memorystore for Memcached

Ontwikkelaars kunnen nu de door Google Cloud ontwikkelde beheerde dienst Memorystore for Memcached gebruiken om alle applicaties die dat protocol gebruiken te migreren naar het public cloudplatform en het Memorystore-platform. Google handelt daarbij alle routinetaken af, zoals monitoring en patching.

Met behulp van gedetailleerde meetgegevens -die worden weergegeven in Google Cloud’s centrale monitoring dashboard Cloud Monitoring en de Cloud Console- is het mogelijk de dienst te gebruiken om geheugen-instances op- of af te schalen. Dit al naar gelang hoe ontwikkelaars de beheerde dienst willen inzetten voor verschillende use cases. Dit gaat tot 5 TB aan geheugen per instance.

Memorystore for Memcached is geschikt voor applicaties die op Compute Engine, Google Kubernetes Engine (GKE), App Engine Flex, App Engine Standard en Cloud Functions draaien.

Andere Memcached-initiatieven

Google Cloud is natuurlijk niet de enige public cloudomgeving die bezig is diensten voor het Memcached-protocol uit te rollen. Ook AWS biedt een gelijkwaardige dienst; ElastiCache for Memcached.

Verder zijn er natuurlijk ook meer gespecialiseerde startups die hiermee bezig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld MemCachier of Redis Labs die dit soort beheerde in-memory store-diensten aanbieden. Redis labs biedt zelfs een beheerde dienst die op alle drie grote public cloudomgevingen, Azure, AWS en Google Cloud, draait.