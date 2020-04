seL4 microkernel krijgt steun van The Linux Foundation

The Linux Foundation kondigt steun aan voor de ontwikkeling van de seL4 microkernel. De seL4 Foundation (organisatie achter de microkernel) heeft als doel om de ontwikkeling van de seL4-microkernel en verwante systemen te versnellen. Met de hulp van The Linux Foundation biedt de stichting een wereldwijde, onafhankelijke en neutrale organisatie voor het financieren en verder ontwikkelen van seL4.

De seL4 Foundation is opgericht door Data61, de digitale onderzoeksafdeling van het nationale wetenschappelijke bureau van Australië, de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. De stichting zal dienen als een forum voor ontwikkelaars om samen aan de ontwikkeling van de seL4-microkernel te werken.

“The Linux Foundation zal de seL4 Foundation ondersteunen door expertise en diensten te leveren aan de community om het OS ecosysteem naar het volgende niveau te tillen”, zegt Michael Dolan, vice-president of strategic programs bij The Linux Foundation.

UNSW Scientia Professor Gernot Heiser, voorzitter van de seL4 Foundation, zegt dat ze met de hulp van The Linux Foundation het aantal bijdragers en gebruikers kunnen vergroten. “Deze samenwerking biedt de ondersteuning waarmee we het onderzoek kunnen voortzetten dat ervoor zorgt dat seL4 de meest geavanceerde en veilige OS-technologie blijft.”

Wat is de seL4 microkernel?

De seL4 microkernel is een besturingssysteem dat kritische computersystemen helpt zich te beschermen tegen cyberaanvallen. Het systeem heeft ingebouwde voorzorgsmaatregelen, zoals ‘proof of implementation correctness’, die ervoor zorgen dat de seL4-microkernel de ideale basis betreft voor het bouwen van veilige systemen, aldus de seL4 Foundation. Deze maatregelen zijn van groot belang voor industrieën zoals de luchtvaartelektronica, autonome voertuigen, productie van medisch apparatuur en defensie.

“In systeembeveiliging is seL4 uniek in zijn soort”, zegt John Launchbury, Chief Scientist van Galois. “Het coronavirus heeft ons allemaal de waarde van afstand nemen geleerd om elk systeem gezond en veilig te houden. Dat is wat microkernels zoals seL4 doen voor software. Wat seL4 uniek maakt, is dat we met wiskundige zekerheid weten dat de seL4-code zijn afstandsspecificatie implementeert met geen enkele functionaliteitbugs. Het feit dat seL4 dit doet zonder enig impact op het systeem is verbazingwekkend.”