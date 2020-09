Progress wil automatiseringsplatform Chef overnemen

Progress is van plan infrastructuurautomatiseringsbedrijf Chef over te nemen. Met de overname is 220 miljoen dollar (185 miljoen euro) gemoeid.

Met het aantrekken van Chef krijgt Progress er mogelijkheden voor het bouwen, beheren, implementeren en beveiligen van applicaties in multicloud, hybride en on premise omgevingen bij. Chef richt zich op de automatisering van DevSecOps, infrastructuur, applicatie en compliance.

Het bedrijf kent jaarlijks meer dan 70 miljoen dollar aan inkomsten. Het moet een aanvulling zijn op het eerste fiscale kwartaal van Progress, dat begint in december.

Meer dan 2 miljoen ontwikkelaars gebruiken inmiddels Progress-software. De tools worden bijvoorbeeld gebruikt voor het bouwen van een goede user experience op verschillende apparaten en web content management.

Automatisering in de cloud

Chef richt zich op de IaaS-markt (infrastructuur-as-a-service). Het houdt zich bezig met de automatisering van infrastructuurconfiguraties. Ze gebruiken domeinspecifieke taal voor het schrijven van code die complexe configuratietaken uitvoert in grote public clouds.

Chef werd opgericht in 2008, wat het een vroege start gaf in de automatiseringsmarkt. Red Hat nam later concurrent Ansible over. Sindsdien hebben de grote cloudaanbieders soortgelijke dienst geïntegreerd, waardoor er concurrentie ontstaat.

