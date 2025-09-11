Progress Agentic RAG maakt ongestructureerde data toegankelijk

Progress Software heeft Progress Agentic RAG aangekondigd, een RAG-as-a-Service platform dat bedrijven helpt om zinnige informatie uit ongestructureerde data te halen. Met hulp van het in juli overgenomen Nuclia richt Progress zich op het democratiseren van generatieve AI voor organisaties.

Het platform ondersteunt alle leidende LLM’s en biedt ondersteuning voor verschillende talen. Deze flexibiliteit is cruciaal in een markt waar bedrijven vaak al investments hebben gedaan in specifieke AI-modellen.

No-code aanpak met multimodale database

Progress Agentic RAG onderscheidt zich door een no-code RAG pipeline die werkt met meerdere dataformaten. Het platform gebruikt de NucliaDB multimodale database om betrouwbare resultaten op te leveren.

NucliaDB was als vector database specifiek voor AI-search en RAG bedacht. In tegenstelling tot andere vector databases zou NucliaDB “ultra-gefocust” zijn op ongestructureerde data. Dat kan in de vorm van vier indexen: full-text, een paragraaf, een knowledge graph of een vector index.

Ook biedt het evaluatiemogelijkheden om de kwaliteit en traceerbaarheid van antwoorden te waarborgen. Deze functionaliteit sluit aan bij de groeiende behoefte aan transparantie in AI-systemen, vooral voor bedrijfskritische toepassingen.

Progress belooft met de dienst een eenvoudig te implementeren en kostenefficiënte oplossing te bieden. Het moet kleinere organisaties de mogelijkheid geven om aan de slag te gaan met geavanceerde AI-functionaliteiten zonder grote investeringen in infrastructuur of expertise.

Van overname tot platform

De lancering van Progress Agentic RAG had dus niet kunnen plaatsvinden zonder de overname van Nuclia in juni. Het platform moet bedrijven helpen om waarde te halen uit LLM’s. Progress Agentic RAG is vanaf nu verkrijgbaar via AWS Marketplace en de website van Progress voor minimaal 700 dollar per maand. De prijsstelling suggereert dat Progress zich richt op middelgrote tot grote organisaties die serieus werk willen maken van AI-implementatie.

