Ubuntu 20.10 geeft desktopervaring aan Raspberry Pi

Softwareleverancier Canonical heeft onlangs versie 20.10 of ‘Groovy Gorilla’ uitgebracht van zijn Linux-distributie. Eén van de opvallende kenmerken van deze versie is dat het nu ook een complete desktopervaring mogelijk maakt voor de minicomputer Raspberry Pi.

De nu uitgebrachte versie is gebaseerd op de 5.8 Linux kernel. Het biedt onder meer ondersteuning voor een reeks hard- en software als RAID 1, USB 4 en recente CPU’s als Intel Ice Lake en Tiger Lake graphics, AMD Z3 en meer. Ook zit in versie 201.10 GNOME desktop 3.38 standaard ingebakken.

Opvallend is wel dat deze laatste versie van Ubuntu slechts 9 maanden lang wordt ondersteund. De voorganger Ubuntu 20.04 is een zogenoemde long term release en wordt dus nog langer ondersteund.

Desktopervaring voor Raspberry Pi

Bij de release van Ubuntu 201.10 geeft Canonical bijzondere aandacht aan de desktopervaring die het open source besturingssysteem nu biedt voor de Raspberry Pi. Al enige tijd wordt een Raspberry Pi-image geleverd voor Ubuntu Server en was het hiermee mogelijk een desktop te installeren, maar de nu uitgebrachte image geeft een officiële desktopervaring aan de microcomputer.

Voor de installatie van de image is een Raspberry Pi P4 nodig met 4GB of meer aan RAM-geheugen. Ook is een 8 GB storagekaart hiervoor aan te bevelen. Ook wordt de nieuwe Compute Module 4 ondersteund.

Bijgevoegde software

De desktop image van Ubuntu 20.10 voor Raspberry Pi biedt verder een mix aan belangrijke software voor de desktop-ervaring als LibreOffice 7, Firefox, een Thunderbird client voor e-mail, Rhythmbox voor muziek, een GNOME image viewer, de Shotwell photo viewer en editor. Ook is natuurlijk Ubuntu Software Center beschikbaar om andere applicaties te vinden en te installeren. Applicaties die Raspberry Pi-gebruikers kunnen installeren zijn echter beperkt. Dit komt onder meer door systeemspecificaties en wat beschikbaar is in Arm builds.

Mogelijkheden voor Kubernetes

Naast een dekstopervaring, kan Ubuntu 20.10 straks ook een Raspberry Pi omvormen in een Kubernetes node, als het aan Canonical ligt. Dit biedt dan mogelijkheden voor gedistribueerde applocaties. Een Raspberry Pi is nu dankzij de speciale Ubuntu 20.10 image ook geschikt voor Canonical’s versie van Kubernetes, MicroK8s. Dit is een minimale Kubernetes-distributie die in vorm van een Snap, het Ubuntu packaging-systeem is verpakt.

De versie kan eenvoudig met een simpele command line worden geïnstalleerd. Daarna kan MicroK8s worden opgestart, geïnspecteerd of worden gestopt en worden ingezet om gedeeld te worden met andere nodes. Wanneer er drie nodes beschikbaar zijn, is automatische hoge beschikbaarheid mogelijk via Distributed SQLite en kunnen containers worden uitgerold met kubectl. Canonical roept inmiddels gebruikers op om te experimenteren, te testen met volledige cloudmogelijkheden voor Raspberry Pi en hiervoor applicaties te ontwikkelen.

Overige functies Ubuntu 20.10

Verder hoopt Canonical met de laatste versie eindgebruikers aan te trekken om het open-source besturingssysteem in te zetten voor IoT-toepassingen. Vooral als het om edge computing-oplossingen en -toepassingen gaat.

Eindgebruikers van OpenStack worden ook bediend met Ubuntu 20.10. De laatste Victoria-release van OpenStack zit nu in Ubuntu ingebakken. Wel geeft Canonical aan dat het upgraden van een OpenStack deployment via Ubuntu 20.10 een ‘ingewikkeld’ proces kan zijn.