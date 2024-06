Update, 11/06, Laura Herijgers: De beursgang van Raspberry Pi was een groot financieel succes. De aandelen kwamen op de ochtend van 11 juni beschikbaar aan een prijs van 2,80 Britse pond per aandeel, enkele uren later werden aandelen al verhandeld aan 3,70 Britse pond.

Raspberry Pi begon vandaag aan zijn beursgang met een marktwaarde van 542 miljoen Britse pond (643,52 miljoen euro). De prijs per aandeel steeg de eerste uren snel, waardoor de Britse fabrikant van micropc’s uiteindelijk meer dan 200 miljoen Britse pond wist op te halen tijdens de beursgang.

Origineel, 3/06, Floris Hulshoff Pol: De Britse fabrikant van micropc’s, Raspberry Pi, zoekt 175 miljoen Britse pond (205 miljoen euro) investeringskapitaal voor een beursgang op 11 juni aanstaande in Londen. Bestaande investeerder ARM heeft al een aandelenkoop toegezegd.

Raspberry Pi wil naar de beurs in Londen en probeert investeerders te overtuigen deze beursgang mogelijk te maken. In totaal wil de micropc-fabrikant hiervoor een benodigd investeringsbedrag van 175 miljoen Britse pond verzamelen.

De micropc-fabrikant wil met de beursgang ongeveer 500 miljoen Britse pond ophalen. Dit bedrag wordt geïnvesteerd om de weerbaarheid van de supply chain te verbeteren en voor andere zakelijke doeleinden. Wat deze doeleinden zijn, is niet bekend.

Aandeleninkoop van ARM

Het nieuwe investeringskapitaal moet voor ongeveer 31,4 miljoen Britse pond komen uit nieuw uit te geven aandelen. Ook gaat de Raspberry Pi Foundation, een Britse non-profit die computerwetenschap voor kinderen stimuleert, een gedeelte van zijn huidige aandelen in de pc-fabrikant verkopen.

Verder dragen ook bestaande investeerders bij aan de beursgang. Zowel chiptechnologiespecialist ARM, als de private investeringsmaatschappij Lansdowne Partners UK LLP hebben hiervoor al een garantie afgegeven. ARM koopt voor 35 miljoen Britse pond aandelen in Raspberry Pi en de investeringsmaatschappij doet dit voor 20 miljoen.

De beursgang staat voor 11 juni als eerste handelsdag op de planning. Tot en met 10 juni moet een aandeel Raspberry Pi tussen de 2.60 en 2.80 Britse pond kosten.

