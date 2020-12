Blue Prism komt met set automatiseringstools voor bedrijfsprocsessen

Blue Prism heeft zijn Automation Lifecycle Suite uitgebracht. Het pakket bestaat uit een aantal tools om uit te zoeken waar winst te behalen is met automatisering en te helpen met die te implementeren.

Het pakket bestaat uit drie tools: Automation Lifecycle Management (ALM), Process Assessment Tool (PAT) en Capture: Process Modeller.

Automation Lifecycle Management

ALM is een set tools waarmee bedrijven een overzicht kunnen maken van hun workflows. Gebruikers worden door wizards heen geloodst om de stappen in hun processen te documenteren. Het systeem beschikt ook over enkele sjablonen om workflows op te baseren.

Process Assessment Tool

Met PAT kunnen bedrijven een volledig beeld bouwen van hun automatiseringspijplijn, om te zien welke digital workers het beste op welke stappen ingezet kunnen worden. Dit moet verdere efficiëntiewinst met zich meebrengen.

Capture: Process Modeller

Process Modeller neemt het automatiseren van het bouwen van een workflow uit je handen. De software volgt aan de hand van onder andere de input van de gebruiker en screenshots van het scherm de stappen waar een workflow uit bestaat en maakt op basis daarvan een Process Definition Document (PDD). Een analist kan vervolgens naar de resultaten kijken en op basis daarvan workflows bouwen.

Blue Prism Automation Lifecycle Suite is nu beschikbaar via het Blue Prism Portal.

