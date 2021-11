Blue Prism Cloud maakt RPA workflows zelfvoorzienend

Blue Prism is een van de grondleggers van wat we nu RPA noemen. Ook in de Benelux heeft het bedrijf al veel grote klanten, ook al werd onze regio tot voor kort vooral vanuit EMEA bediend. Hoe onderscheidt Blue Prism zich in de markt, waar de afgelopen jaren steeds meer spelers in op zijn gekomen? Wij doken er dieper in.

In totaal heeft Blue Prism in onze regio al meer dan 100 klanten. Volgens Grant Goodband, Enteprise Sales Executive bij Blue Prism gaat het hierbij ook niet om kleine klanten. Het zijn klanten van naam, die Blue Prism breed inzetten, geeft hij aan. Op basis van enkele namen die hij noemt, zijn het zeker heavy hitters, in de woorden van Goodband. In Nederland gaat het dan om partijen zoals Aegon en Shell, voor België komen namen zoals Proximus en Belfius voorbij.

Kijken we als voorbeeld naar Aegon, dan zien we dat die organisatie Blue Prism onder andere inzet om binnenkomende machtigingsverzoeken van klanten over te zetten in een systeem. Dit zorgt ervoor dat het risico op administratieve fouten kleiner wordt en medewerkers zich met andere dingen bezig kunnen houden. Ook zet Aegon OCR in om inkomende PDF’s om te zetten in data. OCR haalt relevante data uit een inkomende factuur van een klant, bijvoorbeeld eentje met een bouwdepot.

Aan de basis van RPA

Het is op zich niet zo gek dat Blue Prism ondanks een relatief beperkte aanwezigheid in onze regio toch een sterk klantenbestand heeft opgebouwd. “Toen bijvoorbeeld Aegon begon met zaken zoals RPA en automation in het algemeen, waren wij the only game in town”, geeft Goodband aan. Blue Prism is voor zover wij het kunnen zien de oudste RPA-speler en wordt in het algemeen gezien als de grondlegger van de discipline. Het bedrijf is opgericht in 2001. Zowel UiPath (2005) als Automation Anywhere (2003) zijn enkele jaren jonger, om enkele voorbeelden te noemen van populaire RPA/automation-spelers. Kofax mag dan veel ouder zijn (1985), maar daar ging men pas met RPA aan de slag met de overname van Kapow Software in 2013.

De enige optie was Blue Prism een jaar of vijf, zes geleden niet voor Aegon, zoals je uit de data hierboven kunt opmaken. Zowel Automation Anywhere als UiPath waren toen immers ook al op de markt. Die hadden toen echter vrijwel geen focus op de Benelux, voor zover wij weten. Ter illustratie, UiPath had hun Benelux-launch in september 2018. Dan is het niet zo vreemd dat klanten uitkomen bij de grondlegger van RPA, als er intern gekeken wordt naar het inzetten van dergelijke technologie.

Blue Prism gaat dieper

Toch moeten er ook andere redenen zijn geweest waarom bijvoorbeeld Aegon een jaar of vijf geleden bij Blue Prism uitkwam. Die is er volgens Goodband ook zeker. Blue Prism biedt volgens hem simpelweg meer en gaat dieper als het complex wordt. Blue Prism is verder ook erg sterk in financial services. Daar is het platform in eerste instantie voor ontwikkeld, voor het breder ingezet werd. Dat een klant zoals Aegon bij Blue Prism uitkomt, is dus vrij logisch.

Als we horen dat Blue Prism dieper gaat, komt bij ons meteen de vraag op wat dit betekent voor het gebruiksgemak. Het is doorgaans het een of het ander, zowel gebruiksvriendelijk en veel diepgang is zeldzaam. Als we dit aan Goodband vragen, geeft hij meteen toe dat oplossingen zoals die van UiPath en Power Automate van Microsoft waarschijnlijk eenvoudiger in gebruik zijn.

De keerzijde van die eenvoud zie je in dit geval echter ook. Zo is Blue Prism beduidend beter in onder andere exception handling. Op het moment dat een bot niet werkt zoals initieel bedacht, bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in de volgorde van acties, is er sprake van een exception. Bij Blue Prism wordt dit dan doorgaans beter en sneller opgelost dan bij andere spelers. Hetzelfde geldt voor debugging, oftewel het vinden en oplossen van fouten in geprogrammeerde processen. Ook dat doet Blue Prism beter dan de concurrentie. Je offert dus wat gebruiksgemak op, maar hebt er wel langer plezier van. Vooral in zwaarder gereguleerde segmenten van de markt is dit van doorslaggevend belang.

Overigens is de opkomst van onder andere Power Automate van Microsoft zeker niet slecht voor Blue Prism. De drempel om dat te gebruiken is relatief laag. Dat betekent dat het breed ingezet wordt, in allerlei markten. Ook daar lopen gebruikers op den duur tegen meer complexiteit aan in de processen die geautomatiseerd worden. Op zo’n moment komt Blue Prism in beeld. De markt wordt dus alleen maar groter.

Blue Prism Cloud ontzorgt

Zoals hierboven al een beetje aangegeven, praten we tegenwoordig eigenlijk niet meer puur over RPA als het gaat om bedrijven zoals Blue Prism. Het gaat veel meer over een breder automation platform. Naast RPA kun je hierbij ook denken aan zaken zoals OCR, NLP en low-code/no-code om zaken te automatiseren. Hiermee creëer je in de woorden van Goodband ook een “spaghetti-architectuur”, met alle implicaties van dien. Het risico is dan groot dat je steeds meer tijd kwijt bent aan het nadenken over en het integreren en beheren van al die technologieën. Dat is behoorlijk in strijd met waarom een organisatie met automatiseren begint natuurlijk. Je wilt juist minder bezig zijn met dat soort taken en je richten op de resultaten van automatiseren.

Het ‘spaghetti-probleem’ zal niet voor iedere organisatie even groot zijn. Met name als je niet de mensen hebt om ermee bezig te zijn, of deze er bij voorkeur niet voor in wilt zetten, kan het er echter voor zorgen dat je niet de volledige waarde uit een automatiseringsplatform haalt. Dat is natuurlijk zonde van de investering. Blue Prism Cloud is voor dat soort organisaties dan een uitkomst. Bij deze SaaS-variant van het platform neemt Blue Prism al deze vervelende taken voor je op zich.

Blue Prism Cloud zorgt ook op een tweede manier voor ontzorging. Als je op een bepaald niveau van RPA komt, krijg je er onherroepelijk ook typische IT-taken bij, geeft Goodband aan. Dit om de productiviteit op een goed niveau te kunnen houden. Je moet er als beheerder bijvoorbeeld continu voor zorgen dat medewerkers die zich met RPA bezighouden voldoende resources hebben. Dat wordt naarmate je RPA en aanverwante zaken steeds breder inzet ook steeds belangrijker. Met Blue Prism Cloud hoef je je daar niet langer druk om te maken, geeft Goodband aan. Heb je (tijdelijk) meer capaciteit nodig, dan schaalt het platform automatisch op.

Volwassen cloudaanbod

Blue Prism is niet de enige met een cloudaanbod op de markt, dat realiseert Goodband zich zeker wel. Toch durft hij de stelling wel aan dat Blue Prism Cloud verder is dan de SaaS-versies van de concurrentie in de markt. Blue Prism Cloud mag dan onder die naam nog maar enkele jaren beschikbaar zijn, de onderliggende technologie is een stuk ouder. Het is de integratie en doorontwikkeling van Thoughtonomy, dat Blue Prism in 2019 overgenomen heeft. Dat bedrijf is opgericht in 2013. Je zou dus kunnen zeggen dat Blue Prism al sinds 2013 bezig is met een SaaS-platform voor RPA en automatisering, terwijl andere partijen er nog maar enkele jaren mee bezig zijn. De stelling dat Blue Prism Cloud volwassener is dan het cloudaanbod van de concurrentie is dan ook best te verdedigen.

Cloud-first, maar ook on-prem niet vergeten

Op dit moment ziet Goodband duidelijk dat Blue Prism Cloud populair is. Veel klanten kiezen tegenwoordig voor de SaaS-variant, vooral omdat men daar veel sneller mee kan beginnen. In de cloud kun je binnen twee dagen van start gaan, on-premises kost dat doorgaans minimaal weken. Althans, als je het echt meteen goed in wilt richten. Dat is voor het type klant dat bij Blue Prism uitkomt doorgaans het geval.

Blue Prism heeft zoals al aangegeven echter behoorlijk wat klanten in de zwaardere gereguleerde sectoren, zoals financial services. Daar is cloud nog niet overal geaccepteerd binnen de wet- en regelgeving. Daarom is het ook belangrijk om te vermelden dat klanten on-premises exact dezelfde functionaliteit krijgen als klanten die in de cloud gebruikmaken van het Blue Prism-platform. Uiteraard zijn er wel verschillen in het commerciële aspect, oftewel hoe je afrekent. Ook zijn typische cloudkenmerken zoals de al eerder aangehaalde mogelijkheid om snel op en en af te schalen niet beschikbaar on-premises.

Richting autonome digitale medewerkers

Blue Prism Cloud kun je in een breder perspectief zien als een belangrijk onderdeel van de overkoepelende visie van Blue Prism. Die is namelijk om volledig autonome en zelfvoorzienende digitale medewerkers (oftewel robots) aan te kunnen bieden aan klanten. Daar is men nog niet helemaal, geeft Goodband aan. Hij wil en kan geen duidelijke datum geven wanneer dat wel het geval is, maar Blue Prism is er dichtbij.

Een belangrijk onderdeel van de visie van Blue Prism is het kunnen ontzorgen van de menselijke medewerkers die samenwerken met hun digitale collega’s. Dat maakt het SaaS-aanbod zo belangrijk voor Blue Prism. Daarbij gaat het eigenlijk steeds minder over RPA. Dat is ook helemaal niet meer wat klanten en eindgebruikers uiteindelijk interesseert. Die willen gewoon dat het werkt zoals het moet. Pas dan is er ook voldoende vertrouwen om echt door te pakken en maximaal gebruik te gaan maken van de mogelijkheden die een platform zoals dat van Blue Prism kan bieden.