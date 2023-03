Twitter Blue, het premium plan van het sociale netwerk, heeft zijn bereik uitgebreid naar meer dan 20 Europese landen.

Voor 8,47 euro per maand kunnen abonnees in Nederland en België, maar ook Polen, Ierland, Zweden, Roemenië, Tsjechië, Finland, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Litouwen, Slowakije, Letland, Slovenië, Estland, Kroatië, Luxemburg, Malta en Cyprus gebruikmaken van de functies van Twitter Blue.

Onder leiding van Elon Musk heeft Twitter Blue sinds de lancering in december verschillende extraatjes toegevoegd voor zijn betalende gebruikers.

De extraatjes

Deze functies omvatten de Blue-verificatiebadge, de mogelijkheid om video’s tot een uur lang te uploaden, tot 4.000 tekens te tweeten, prioritaire toegang tot gesprekken te krijgen, tweets te bewerken, threads in een vereenvoudigd formaat te lezen en bladwijzers in mappen te organiseren. Abonnees kunnen geld besparen door te kiezen voor een jaarplan.

Het jaarplan is ook beschikbaar op iOS- en Android-toestellen. Ondanks de hoop van Musk om de inkomsten te verhogen met abonnementen, heeft Twitter Blue nog niet veel gebruikers aangetrokken, met rapporten die suggereren dat de dienst minder dan 300.000 abonnees heeft.

Naast de trage groei van Twitter Blue, had het platform onlangs last van wijdverspreide glitches die tijdlijnen, zoekopdrachten en directe berichten beïnvloedden.

Meer ontslagen

Naar verluidt heeft een nieuwe ontslagronde bij Twitter geleid tot het ontslag van minstens 200 werknemers, waaronder de leidinggevende van de betaalde premiumdienst van het sociale mediaplatform. Deze laatste zet van Elon Musk komt neer op ongeveer 10 procent van het reeds gereduceerde personeelsbestand van Twitter, dat 7.500 werknemers telde voordat Musk het bedrijf in oktober overnam.

Productmanagers, data scientists en engineers die verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de site zijn onder meer getroffen. De New York Times kwam zaterdag met het verhaal over de ontslagen.

Met al deze uitdagingen blijft de vraag: is Twitter Blue de moeite waard? Of is het te weinig en te laat voor het sociale netwerk in moeilijkheden?

