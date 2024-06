Western Digital komt met nieuwe WD Blue NVMe SSD voor AI-taken en andere veeleisende workflows

Nu de AI-storm op het punt van uitbreken staat en ook de ‘gewone’ computergebruiker zich gesteld ziet voor de forse eisen die lokaal draaiende AI-tools vereisen, schiet Western Digital te hulp. Het bedrijf brengt de WD Blue SN5000 NVMe SSD op de markt, die tot 4TB aan opslag biedt en schrijfsnelheden tot 5.500 MB/s.

Western Digital hoopt met deze nieuwe NVMe SSD tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar snellere en capaciteitsrijkere dataopslag. Deze M.2 2280 SSD is dan ook geschikt voor veeleisende workflows met multi-stream 4K-video, afbeeldingen en audio.

Dit dunne blauwe staafje verdubbelt de opslagcapaciteit tot 4TB, ten opzichte van de vorige generatie waar 2TB nog de limiet was. Dat is met name handig is voor het opslaan van grote mediabestanden en veeleisende applicaties. Dankzij PCIe Gen4-snelheden tot 5.500 MB/s kunnen gebruikers volgens Western Digital een significante prestatieverbetering verwachten tot 24 procent.

Extra snelle bestandoverdracht

NVMe M.2-SSD’s zijn de snelste type SSD’s op de markt, omdat ze rechtstreeks communiceren met de PCIe-bus van de computer. De Western Digital nCache 4.0-technologie moet nog eens zorgen voor extra rappe bestandsoverdracht. De SSD heeft daarnaast een uithoudingsvermogen tot 1.200 TBW, ofwel het is in theorie mogelijk om 1200 terabyte van en naar de SSD te schrijven voor deze toe is aan vervanging.

De WD Blue SN5000 NVMe SSD is met andere woorden ontworpen voor gebruikers die meer snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid nodig hebben van hun dataopslag. Dat kan een content creator zijn die met grote mediabestanden moet werken of een pc-gebruiker die de algehele prestaties wil optimaliseren.

De Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD is nu verkrijgbaar bij Western Digital en komt vanaf begin juli breder beschikbaar. De prijzen beginnen bij 65,99 euro voor het 500GB model, met 1TB, 2TB en 4TB varianten ook te koop. Echte datavreters kunnen de 4 TB-variant momenteel voor 318,99 euro bij Western Digital aanschaffen.

