‘Low-codetaal Power Fx maakt Microsoft Power Platform toegankelijker’

Microsoft wil volgens geruchten met een nieuwe low-codetaal, Power Fx, de toegang tot zijn low-codeplatform Microsoft Power Platform en aanverwante tooling makkelijker maken. Deze nieuwe taal richt zich vooral op Microsoft Excel-gebruikers.

Low-code is hot en ook Microsoft zet hier steeds meer op in. Hiervoor beschikt de techgigant over een eigen low-codeplatform, Microsoft Power Platform, en veel aanverwante tooling.

Om meer medewerkers binnen bedrijven in staat te stellen om van dit low-codeplatform te profiteren, introduceert de techgigant nu volgens geruchten de speciale low-codetaal Power Fx. Met deze taal zouden medewerkers beter van low-code profiteren en zo, zonder specialistische DevOps-kennis, betrekkelijk eenvoudig applicaties ontwikkelen.

Voor Excel-gebruikers

Concreet richt Power Fx zich vooral op Excel-gebruikers. De low-codetaal die wordt uitgedrukt in tekst, richt zich op het gebruik van formules. Formules staan aan de basis van Excel. Met de te introduceren taal kunnen gebruikers straks logica aanpassen over het hele Power Platform. Dit moet het gebruik van het low-codeplatform toegankelijker maken voor eindgebruikers met weinig professionele code-ervaring.

Microsoft maakt Power Fx waarschijnlijk begin maart bekend op het komende Ignite-event.