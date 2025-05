Microsoft maakt van GitHub Copilot volwaardige AI-agent

Tijdens Microsoft Build 2025 kondigde Microsoft aan dat het Copilot omvormt tot een volwaardige AI-agent. Deze agent kan zelfstandig redeneren, beslissingen nemen en code schrijven.

Deze verschuiving naar vibe coding markeert volgens CEO Satya Nadella (foto) een fundamentele verandering in softwareontwikkeling. Hij sprak over het bouwen van een open en schaalbaar web van autonome agents en vergeleek het belang van deze ontwikkeling met eerdere keerpunten in Microsofts geschiedenis. Nadella verwees naar de introductie van 64-bit Windows, de overstap naar de cloud en de opkomst van mobiel internet.

Microsoft nam GitHub in 2018 over en lanceerde in 2021 GitHub Copilot, samen met OpenAI, de maker van ChatGPT. Copilot is beschikbaar in GitHub en in de open-source editor VS Code van Microsoft. Hoewel de basisversie gratis is, krijgen alleen Pro- en Pro+-abonnees volledige toegang tot de geavanceerdere functies van de chatbot.

OpenAI bracht vorige week een nieuwe versie uit van Codex, een cloudgebaseerd open-source platform voor AI-agents. Deze agents kunnen meerdere programmeertaken tegelijk uitvoeren, wat het werk van grote ontwikkelingsteams aanzienlijk verlicht.

Vibe coding werd pas recent populair. Toch speelt AI al veel langer een rol in softwareontwikkeling. In 2023 schatte Emad Mostaque, voormalig CEO van Stability AI, dat 41 procent van de code op GitHub door AI was gegenereerd. In 2024 liet een rapport van GitHub een stijging van 59 procent zien in bijdragen aan generatieve AI-projecten. En een toename van 98 procent in nieuwe projecten. Uit een ander onderzoek van Opsera bleek dat meer dan 80 procent van de ontwikkelaars de GitHub Copilot-extensie had geïnstalleerd. Dit wijst op een brede adoptie van de technologie.

Tijdens een demonstratie op maandag liet Nadella zien hoe Copilot automatisch een taak aanmaakt in GitHub, binnen een beveiligde omgeving. Zodra Copilot klaar is, ontvangt de gebruiker een melding om het resultaat te controleren.

Gespecialiseerde agents voor ontwikkelaars

Volgens Nadella kan Copilot zich aanpassen aan de toon en taal die binnen een bedrijf wordt gebruikt. Dit helpt om de kennis van een organisatie toegankelijker te maken voor alle medewerkers. Hij gaf ook aan dat Microsoft de onderliggende technologie van Copilot beschikbaar stelt voor ontwikkelaars, zodat zij eigen gespecialiseerde agents kunnen bouwen.

Nadella stelde dat deze kernfunctionaliteit ook gedeeld wordt met partners, zodat zij kunnen bijdragen aan een open en veilig ecosysteem van AI-agents, bijvoorbeeld voor site reliability engineering, code reviews of andere toepassingen.

GitHub CEO Thomas Dohmke benadrukte dat Copilot transparant en veilig blijft werken. Terwijl de agent actief is, worden wijzigingen vastgelegd in een concept-pull request, zodat ontwikkelaars het proces stap voor stap kunnen volgen via logbestanden. Volgens Dohmke blijven bestaande beveiligingsregels, zoals branch-beveiliging, volledig van kracht.