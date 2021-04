Red Hat brengt BPM naar Kubernetes

Red Hat brengt zijn business process management (BPM)-portfolio Red Hat Process Automation Platform naar het containerplatform Kubernetes. Hiermee kunnen, volgens techsite Container Journal, bedrijven straks BPM-tools geheel naar wens op- of afschalen in de diverse multicloud- en on-premises-omgevingen.

Red Hat zet flink in op containertechnologie en het orkestratieplatform Kubernetes om cloud-native applicaties te ontwikkelen, te beheren en uit te rollen naar de diverse on-premises-, hybrid- en multicloudomgevingen.

Met de update van zijn Red Hat Process Automation Platform wil Red Hat nu ook BPM-tools via containers naar de cloud brengen. Dit platform omvat een collectie van softwareproducten uit Red Hat’s middleware-portfolio die gezamenlijk een platform biedt voor het ontwikkelen van cloud-native applicaties het automatiseren van zakelijke processen en beslissingen. Denk daarbij aan diensten als business process management (BPM), business rules management (BRM), business resource optimalisatie en complex event management (CEP). De in het platform verzamelde oplossingen zijn Red Hat Decision Manager, Red Hat Process Automation Manager en Red Hat Runtimes.

Het platform stelt bedrijven, al naar gelang hun zakelijke omstandigheden dat vereisen, in staat makkelijker hun zakelijke processen geheel cloud-native op- of af te schalen. Met behulp van de cloud-native BPM-tools kunnen zij straks dan beter bepalen welke processen updates verdienen of door meer generieke cloudgebaseerde diensten, zoals een cloudgebaseerd ERP-systeem, moeten worden vervangen.

Voorschot op BPM vanuit de cloud

Red Hat neemt met de update van Red Hat Process Automation Platform al een voorschot op het toenemend gebruik van BPM-tools via de cloud en vooral op die BPM-tools die binnen containers draaien. Op dit moment draaien er, volgens de techsite, nog slechts weinig BPM-tools in containeromgevingen.

Nieuwe functionaliteit

Binnen de update is hiervoor nu concreet nieuwe functionaliteit doorgevoerd. Het Red Hat Process Automation Platform biedt nu toegang tot Kogito VSCode-tooling waarmee op regels gebaseerde processen voor Kubernetes-omgevingen kunnen worden gecreëerd. Dit gebeurt dan via een bekende Visual Studio-constructie.

Kogito moet op termijn de basis gaan vormen van het hele Red Hat Process Automation Platform. Hiermee wil Red Hat straks het makkelijker maken om zijn BPM-platform in alle multicloud- en on-premises-omgevingen uit te rollen. Kogito is zelf gebaseerd op Quarkus. Dit is, zoals we al eerder dit jaar aangaven, een open-source framework van Red Hat om Java-applicaties te bouwen die geoptimaliseerd zijn om op Kubernetes clusters te draaien.

Daarnaast wordt met de update het Red Hat Process Automation Platform meer met Apache Kafka, de open-source messaging software voor digitale processen op meerdere (cloud)platforms, geïntegreerd.

Verder biedt de laatste release van de verzameling van BPM-tools van Red Hat nu toegang tot heat maps. Deze heat maps helpen ontwikkelaars om eenvoudiger te zien welke processen het meest worden opgevraagd.

Tip: Red Hat en AWS lanceren gezamenlijke dienst ROSA voor OpenShift