Red Hat-tool brengt Java-applicaties naar Kubernetes

Red Hat heeft een update voor Migration Toolkit for Applications uitgebracht waarmee het eenvoudiger wordt om Java-applicaties te migreren naar Quarkus. Hiermee kunnen Java-applicaties in Kubernetes-omgevingen draaien.

Ontwikkelaars kunnen Red Hat Migration Toolkit for Applications inzetten om Java-applicaties om te zetten om te draaien op Quarkus. Quarkus is een framework dat Red Hat vorig jaar uitbracht om Java-applicaties te optimaliseren om te draaien in containers.

JBoss EAP

Een andere nieuwe functie in Red Hat Runtimes is ondersteuning voor JBoss Enterprise Application Platform (EAP) expansion pack 2.0. Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om bootable jar-bestanden toe te voegen aan applicaties op basis van het MicroProfile-framework.

OpenShift Serverless

Ook maakt Red Hat een preview beschikbaar van OpenShift Serverless 1.11 met ondersteuning voor Quarkus en Node.js. Dit moet het eenvoudiger maken om te ontwikkelen voor serverless systemen die ondersteuning bieden voor Knative.

IBM Power Systems

Red Hat mikt erop om de meeste componenten van Red Hat Runtimes draaiend te krijgen op servers die zijn uitgerust met IBM POWER-processors. De organisatie heeft een aantal nieuwe distributies beschikbaar gemaakt voor het platform.

