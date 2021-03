Red Hat en AWS lanceren gezamenlijke dienst ROSA voor OpenShift

Red Hat en AWS hebben de gezamenlijk beheerde dienst Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) algemeen gelanceerd. Hiermee kunne klanten geheel beheerd met het container-orkestratieplatform Red Hat OpenShift Kubernetes clusters, containers en workloads uitrollen op de public cloudomgeving van AWS.

Concreet is de gezamenlijke dienst ROSA van Red Hat en AWS een eenvoudige volledige beheerde manier om Kubernetes-clusters, containers en alle bijbehorende applicaties en workloads te bouwen en uit te rollen op AWS. Klanten hoeven hierdoor niet eerst meer zelf Red Hat OpenShift on-premise uit te rollen en vervolgens zelf de connectie maken met de public cloudomgeving van in dit geval AWS. Met ROSA gaat dit nu als native AWS-dienst geheel beheerd.

Koppeling met overige AWS-diensten

Daarnaast stroomlijnt ROSA de migratie van op-premises OpenShift workloads naar AWS en biedt daarbij een verdere integratie met alle andere containerdiensten die deze public cloudomgeving biedt. Denk daarbij onder meer aan Amazon Elastic Containers Service (ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) of AWS Fargate.

AWS biedt voor ROSA een SLA van 99.95 procent beschikbaarheid. Daarnaast krijgen klanten met ROSA een enkele billing en klantenondersteuning direct vanuit AWS. ROSA is gebaseerd op een flexibel consumptiemodel waarbij klanten per uur, pay-as-you go of via een jaarlijks abonnement kunnen betalen. Klanten betalen alleen voor de container clusters en nodes die zij daadwerkelijk gebruiken.

Overige dedicated public clouddiensten

ROSA past in de traditie van andere directe beheerde koppelingen tussen Red Hat OpenShift en public cloudomgevingen. Andere koppelingen zijn onder andere Azure Red Hat OpenShift en OpenShift Dedicated. Deze door Red Hat beheerde dienst biedt clusters in virtuele private clouds op Google Cloud.

