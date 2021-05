Zammo komt met no-code-platform voor conversational AI

Zammo.ai heeft een overkoepelend platform gemaakt voor conversational AI. Met het platform is het mogelijk om met allerlei stemassistenten en chatbots aan te sturen, zonder code te hoeven schrijven.

Het platform biedt integraties met een groot scala aan verschillende conversational AI-technologieën, vertelt Alex Farr, de CEO van Zammo. Door de no-code-insteek hoeft bovendien geen IT-team te hulp te schieten om het systeem te laten werken, aldus de CEO. En doordat het platform met meerdere technologieën integreert, hoeven bedrijven niet voor een specifiek platform voor conversational AI te kiezen.

Integratie met verschillende kanalen

De verschillende ondersteunde diensten bestaan uit spraakassistenten, interactive voice response (IVR) en verscheidene populaire chatbotkanalen. Het platform biedt modules die zijn toegespitst op specifieke use cases en wordt verder aangevuld met analytics-mogelijkheden.

Inspelen op smarthome

Met de dienst probeert Zammo in te spelen op de toenemende trend van het gebruik van spraakassistenten, vooral via smarthome-apparatuur. Volgens een onderzoek van Juniper Research blijft deze groei de komende jaren doorzetten. Waar in 2020 nog voor 22 miljard dollar (18 miljard euro) aan betalingen via smarthome-apparaten werden uitgevoerd, stijgt dit per 2025 tot 164 miljard dollar (137 miljard euro). Ook zal het gebruik van slimme assistenten voor ecommerce in de komende vijf jaar met 630 procent toenemen, aldus het onderzoeksbureau.

Eerste in zijn soort

Zammo claimt het eerste bedrijf te zijn dat een oplossing biedt om conversational AI te integreren met IVR-systemen, zonder daarbij te hoeven kunnen programmeren. Met de dienst wil Zammo de druk op HR ontlasten en de behoeftes aan trainingen verminderen. Ook moeten zowel klanten als agents tevredener zijn, aangezien klanten met Zammo via elk kanaal dat ze willen contact met het het bedrijf in kwestie kunnen opnemen en agents ontlast worden.

“Stemcommunicatie is beter voor iedereen. Het is niet alleen efficiënter voor het bedrijf, maar het maakt informatie ook toegankelijker, waardoor een meer inclusieve samenleving ontstaat,” zegt Farr. “Tot nu toe was het probleem hoe bedrijven daar te krijgen. Zammo maakt conversational AI een realiteit voor alle organisaties.”

