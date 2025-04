Datadog koopt Metaplane, dat dataproblemen opspoort

Datadog heeft woensdag de overname aangekondigd van Metaplane, een start-up gespecialiseerd in AI-gestuurde data observability. Het bedrijf wil hiermee zijn uitbreiding in data observability versnellen, voortbouwend op eerdere productlanceringen. Metaplane blijft bestaande en nieuwe klanten ondersteunen onder de naam “Metaplane by Datadog”.

Het in 2019 opgerichte Metaplane heeft zich ontwikkeld tot een platform dat organisaties helpt met het monitoren van hun data en het vroegtijdig detecteren van problemen. Het heeft al aardig wat gebruikers voor zich gewonnen, met onder andere Bose, de Linux Foundation en Sotheby’s onder het klantenbestand.

Groeiende behoefte aan data observability

“Observability is niet langer alleen voor ontwikkelaars en IT-teams; het is nu een essentieel onderdeel van de dagelijkse verantwoordelijkheden van data-teams die steeds complexere en bedrijfskritische workflows beheren”, aldus Michael Whetten, VP bij Datadog. “Deze complexiteit zal nog meer uitgesproken worden naarmate meer bedrijven AI-toepassingen implementeren. Door observability over applicaties en data te verenigen, zal Datadog organisaties helpen betrouwbare AI-systemen te bouwen.”

Metaplane gebruikt AI-modellen voor anomaliedetectie die voornamelijk getraind zijn op historische metadata. Het systeem probeert herkomst van data in een data warehouse vast te stellen en te waarschuwen bij problemen via tools zoals Slack en PagerDuty. Gebruikers kunnen veranderingen als verwacht markeren, waardoor het systeem leert over tijd. Hierdoor wordt een overvloed aan alerts voorkomen.

Tweede overname dit jaar

Deze overname is de tweede voor Datadog in 2025. In januari nam het bedrijf Quickwit over, een open-source, cloud-native zoekmachine voor logs. Metaplane heeft vóór de overname ongeveer 22,2 miljoen dollar aan investeringen opgehaald van partijen zoals Khosla Ventures, Y Combinator en Flybridge Capital Partners. Datadog aaste vorig jaar overigens ook op GitLab, maar die deal liep vast.

“Onze missie bij Metaplane is om bedrijven te helpen vertrouwen te garanderen in de data die hun bedrijf aandrijft”, aldus Kevin Hu, medeoprichter van Metaplane. “Door samen te werken met Datadog kunnen we data observability naar tienduizenden meer bedrijven brengen, terwijl we data-teams en software-teams dichter bij elkaar brengen.”

