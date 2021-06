‘Bedrijven bij low-code nog steeds erg afhankelijk van IT’ers’

Low-code en no-code tools worden over het algemeen gezien als middelen waarmee zakelijke gebruikers relatief makkelijk zelf applicaties kunnen ontwikkelen. In de praktijk hebben bedrijven echter in negen van de tien gevallen wel degelijk hulp nodig van IT-experts. Dat blijkt uit een enquête van Creatio, ontwikkelaar van SaaS low-code oplossingen voor procesbeheer en CRM.

Voor de enquête ondervroeg Creatio meer dan duizend IT-executives uit verschillende industrieën en landen. Het onderzoek laat zien dat er maar in 6 procent van de gevallen geen IT-expert nodig is bij low-code ontwikkeling. Zo’n 60 procent van de respondenten geeft een gebrek aan ervaring met de oplossingen op als grootste obstakel voor low-code adoptie.

“Hoewel de adoptie van no-code tools door zakelijke gebruikers hoger is, vereist low-code ontwikkeling nog steeds een basis begrip van onderliggende technologieën en IT-inzicht,” merken de auteurs van het onderzoek op. “Terwijl iedereen wordt gemotiveerd om een ontwikkelaar te worden, moeten bedrijven er ook voor zorgen dat IT-werknemers de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de veiligheid, het systeembeheer, complexe integraties en de algehele consistentie van het IT-landschap.”

Belangrijkste voordelen low- en no-code

De adoptie van low- en no-code oplossingen komt met verschillende voordelen. Voor 38 procent van de deelnemers is een versnelde marktintroductietijd één van de belangrijkste pluspunten van low-code. Een iets kleinere groep (34 procent) noemt lagere app ontwikkelingskosten als groot voordeel. Daarnaast zijn de meeste respondenten van mening dat een low-code omgeving sneller is vergeleken met de traditionele IT-gecentreerde gang van zaken. Volgens 29 procent zou low-code ontwikkeling 41 tot 60 procent sneller zijn. Zo’n 27 procent van de deelnemers denkt dat het 21 tot 40 procent sneller is. Negen procent van de deelnemers is ervan overtuigd dat low-code tools de ontwikkeling van applicaties met meer dan 100 procent versnelt. Aan de andere kant gelooft 2 procent dat low-code het proces juist langzamer maakt.

