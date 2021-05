Rust is niet de programmeertaal die zich perfect leent voor Windows. Het kan allemaal wel wat beter op elkaar aansluiten. Daarvoor gaat Microsoft zich nu hard voor maken, door met een update te komen waarmee Rust en Windows net even wat fijner samenwerken. Het gaat om Rust for Windows versie 0.9.

Rust for Windows

Rust for Windows maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om een Windows-api via het windows crate, oftewel de Windows-bibliotheek, te laten werken. Die ‘crate’ is nu beschikbaar in versie 0.9 op de website crates.io via de Rust Foundation. Goed om te weten is dat Rust for Windows nog steeds niet volledig uit is. Het is vorig jaar mei beschikbaar in previewvariant om ontwikkelaars te verleiden deze taal te gebruiken om desktop- en store-apps te maken.

Met Rust for Windows kunnen ontwikkelaars allerlei programmeerinterfaces oproepen van Windows-applicaties, waaronder Win32, Component Object Model (COM) en WinRT. Daarnaast moet Rust voortbouwen op oudere C++-code, omdat de beveiligingsmogelijkheden binnen Rust veel uitgebreider zijn. Dat betekent dat er minder snel problemen ontstaan met het geheugen en dat zou het grote aantal zwaktes dat elke maand weer van een patch wordt voorzien waarschijnlijk terugdringen.

Microsoft

Rust kan ook worden ingezet voor andere dingen dan volledige systemen. Denk bijvoorbeeld aan hoe Amazon Web Services Rust gebruikt voor het programmeren van de infrastructuur, maar ook hoe Google gedeelten van Android schrijft in Rust.

Programmamanager Angela Zhang van Microsoft: “Met voltooide consumptieondersteuning kun je nu alle Windows-api’s (verleden, heden en toekomst) oproepen met behulp van de Rust-taalprojectie. Rust-ontwikkelaars hebben toegang tot het volledige Windows-api-oppervlak op een taal-idiomatische manier, waardoor ze gemakkelijk kunnen profiteren van de kracht en breedte van Windows-ontwikkeling.”

Windows crate heeft unified win32- en COM-api’s, wat het gebruik moet verbeteren. Daarbij komt ook een nieuwe naam: “Met deze grotere dekking en unificatie van Windows-api’s, hebben we de naam van het project veranderd van ‘Rust / WinRT’ in ‘Rust for Windows”, aldus Zhang.

