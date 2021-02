‘Steeds meer bedrijven omarmen low-code-oplossingen’

Wereldwijd omarmen steeds meer bedrijven low-code-oplossingen om digitale disrupties, extreme automatisering en eenvoudig samen te stellen applicaties mogelijk te maken. De marktonderzoekers van Gartner zien daarom dit marktsegment flink groeien, zo blijkt uit recent onderzoek.

Volgens het onderzoek van Gartner groeit de mondiale markt voor low-code-oplossingen dit jaar met bijna een kwart vergeleken met het afgelopen jaar 2020. In totaal groeit de omzet aan low-code-oplossingen in 2021 naar maar liefst 11,3 miljard dollar (9,4 miljard euro). Voor 2022 verwachten de marktexperts een omzet van bijna 14 miljard dollar.

Reden groei

Als belangrijkste reden voor de snelle adoptie van low-code door bedrijven geeft Gartner de huidige wereldwijde omstandigheden. De pandemie dwingt bedrijven om flexibeler te worden en dat heeft ook gevolgen voor hun IT-omgevingen. Dit leidt tot een toename van het aantal doe-het-zelf-projecten bij bedrijven en organisaties. Ze willen makkelijker kunnen reageren op digitale disrupties en hun bedrijfsvoering vaker zeer grondig automatiseren. Ook vormt de opkomst van de ‘composable business’, een organisatorisch bedrijfsmodel waarbij ‘bouwstenen’ worden gecombineerd of verplaatst, volgens Gartner een stimulans.

Een andere oorzaak van de groeiende populariteit van low-codeplatforms is dat deze tegenwoordig veel gemakkelijker via de cloud of via microservices beschikbaar zijn. Het maakt de platforms geschikt om ook te worden gebruikt voor complexere taken dan voorheen. Low-codeplatforms kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het compilen en optimaliseren van pseudo-code om hun vroegere tekortkoningen te compenseren.

Door iedereen te gebruiken

Low-code biedt daarnaast de mogelijkheid om door vrijwel iedere werknemer te worden gebruikt. Uit het onderzoek van Gartner komt naar voren dat nu rond de 40 procent van medewerkers met een niet-IT achtergrond low-code gebruiken voor het bouwen en aanpassen van software. Tegen 2025 zouden deze niet-IT-medewerkers de helft van het aantal eindgebruikers vormen.

Daarnaast gebruiken ook zakelijke technische specialisten steeds meer low-code om zelf hun zakelijke ideeën te realiseren, zonder te moeten wachten op de IT-organisatie. Volgens Gartner worden zij hiertoe steeds vaker aangespoord door de CIO’s. Vooral voor die applicaties die niet als zeer belangrijk worden geacht.

Verder is het toenemende gebruik van low-code een uitvloeisel van de sterke automatisering die bedrijven uit zakelijke overwegingen doorvoeren.

Meest populaire low-code categorieën

De onderzoekers keken ook welke soorten low-code het meest gewild zijn. Traditionele low-code applicatieplatformen voeren de ranglijst aan. Intelligente business process management (BPM) volgt, maar volgens Gartner groeit deze categorie wel het langzaamst. De marktexperts verwachten veel van Robotic Process Automation (RPA). Van deze categorie wordt de sterkste stijging verwacht.

