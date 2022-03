Zoho introduceert nieuwe versie low-code Creator Platform

Zoho heeft zijn low codeplatform Creator Platform voorzien van nieuwe functionaliteit. De functionaliteit moet het zakelijke gebruikers makkelijker maken zelf applicaties te bouwen en te implementeren.

Met de nieuwe versie van het platform wil Zoho verder de concurrentie aangaan met andere leveranciers van low codeplatforms. Volgens Zoho zijn de concurrerende platforms vaak te complex of eenvoudig op het gebied van output. De platforms zouden in de visie van Zoho alleen het ontwikkelen van basisapplicaties ondersteunen en niet geavanceerd genoeg te zijn voor het ontwikkelen van integrale, schaalbare en bedrijfsklare tools en applicaties.

Nieuwste versie Zoho Creator Platform

Zoho vindt dat het beter kan en introduceert daarom een nieuwe versie van zijn eigen Creator Platform. Dit platform zou wel de juiste functionaliteit bieden voor alle niveaus eindgebruikers voor het ontwikkelen, integreren en analyseren van zelfgebouwde applicaties. Hiervoor biedt het platform de juiste low-code ervaring en helpt applicaties sneller te ontwikkelen dan concurrerende platformen.

De nieuwe versie van Zoho Creator Platform biedt Unified Solution Builder, die het mogelijk maakt ontwikkelwerk en beheeractiviteiten vanuit een enkele dashboard-omgeving af te handelen. Deze tool beschikt over diverse oplossingen en mogelijkheden, waardoor bedrijfsbrede applicatie-ontwikkelprogramma’s kunnen worden opgezet. Deze programma’s maken het medewerkers weer mogelijk zonder tussenkomst van de IT-afdeling applicaties te ontwikkelen.

Daarnaast is AI-functionaliteit toegevoegd die het efficiënter maakt data te importeren uit alle bronnen op basis van drag-and-drop in een user interface. Met de tool Process Blueprinting kunnen gebruikers simpel grafische replica’s van bedrijfsprocessen maken. Het Zoho Creator Platform beidt ook meer serverless-mogelijkheden, waaronder het opslaan van code voor hergebruik.

Andere nu beschikbare functionaliteit betreft Unified Data Modeling (UDM), een Integration Status Dashboard en een ingebouwde BI- en analytics-engine.

Overige functionaliteit

Verder beschikt het Zoho Creator Platform nu over de mogelijkheid te switchen tussen verschillende omgevingen in het applicatie-ontwikkelproces, development, staging en testing of productie. Hierdoor kunnen zij constant functionaliteit toevoegen of wijzigen zonder de bestaande productie-applicatie te verstoren. Ook beschikt het platform over meer governance-mogelijkheden en geïntegreerde ondersteuning voor communicatie en samenwerking.

De nieuwste versie van het Zoho Creator Platform is per direct beschikbaar en heeft een pricing vanaf 25 euro per werknemer/maand met facturatie op jaarbasis.