Microsoft toont 64-bit Visual Studio 2022

Microsoft heeft onlangs een preview gepresenteerd van zijn eerste 64-bit versie van Visual Studio. De preview is er vooral op gericht te testen of de tool voor ontwikkelaars grote hoeveelheden projecten aankan.

Microsoft komt met een compleet nieuwe versie, Visual Studio 2022. Deze versie is de eerste versie van de tool die als 64-bit versie wordt gepresenteerd. De vorige versies van Visual Studio waren nog 32-bit. Als reden voor deze stap geeft Microsoft aan dat deze versie nu in staat is alle benodigde bronnen te schalen wanneer ontwikkelaars Visual Studio inzetten voor complexe projecten en gedurende langere tijd. In de vorige 32-bit versies hadden ontwikkelaars soms geen geheugen meer over als zij zeer complexe projecten draaiden. In de uit te komen versie Visual Studio 2022 moet dit volgens de techgigant tot het verleden behoren. De nu uitgebrachte preview van Visual Studio 2022 is er dan ook vooral op gericht om te testen of de update van de tool daadwerkelijk de beloofde complexe en grote projecten aankan.

Updates die nu al in de Preview 1 zijn terug te vinden, betreffen onder meer een verbeterde IntelliCode. Met deze functionaliteit is het voor ontwikkelaars niet meer nodig handmatig code te kloppen. De functionaliteit kan nu geheel automatisch tot één regel aan code schrijven per moment.

In Visual Studio 2022 wordt, straks zichtbaar in komende previews, ook nog nieuwe functionaliteit verwacht die de productiviteit van individuele ontwikkelaars en teams moet vergroten en ontwikkelaars meer mogelijkheden voor schaalbaarheid en prestaties mee te geven. Daarnaast moet de update ook zorgen voor een meer betrouwbare en veilige toolchain en een meer toegankelijke en gepersonaliseerde omgeving. Natuurlijk moet de tool ook het sneller ontwikkelen van moderne applicaties mogelijk maken.

Microsoft geeft wel aan dat de preview hier en daar nog wat functionaliteit mist en dat nog steeds aan de update wordt gewerkt. Zo ontbreken er in de preview van Visual Studio 2022 nog enkele onderdelen van Visual Studio 2019. Deze worden later toegevoegd. Ook ontbreken de extensies van partners. Deze partners moeten nog hun extensies nog voor de 64-bit versie aanpassen.

Opmaat naar Windows 11

De nu uitgebrachte preview van Visual Studio 2022 komt niet geheel onverwacht. Later deze week geeft Microsoft, zoals onlangs uitlekte, een update over de toekomst van Windows en de release van Windows 11. Visual Studio helpt hiervoor applicaties te ontwikkelen, dus is het logisch dat die tool ook wordt aangepast. Naast Visual Studio zijn ook al een preview 5 van .NET 6 en ASP.NET Core aangekondigd. Ook komt er een update preview voor de .NET Multi-platform App UI (MAUI).

De eerste preview van Visual Studio 2022 is compatibel met de oudere 32-bits versies van Visual Studio en kan nu worden gedownload.